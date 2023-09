Vigor Senigallia, si comincia: al "Bianchelli" si presenta il Termoli

Archiviata la sconfitta nel primo turno della Coppa di categoria contro il Fano, per la Vigor Senigallia arriva il...secondo debutto casalingo. Stavolta si gioca per i tre punti, nella sfida che inaugurerà il cammino dei rossoblù nel girone F di Serie D. L’ostacolo da superare per cominciare col piede giusto il torneo 2023/2024 è il Termoli, formazione che ha cambiato profondamente volto nel corso del calciomercato con l’inserimento in rosa di numerose pedine, tra cui quel Vittorio Esposito salito in doppia cifra nei gol realizzati l’anno passato con il Matese. Dopo la promozione dall’Eccellenza risalente a dodici mesi fa e la salvezza ai play-out della passata primavera, il Termoli punta ora a zone di classifica più rassicuranti. L’esordio stagionale ha visto la formazione molisana perdere 2-1 il derby regionale con il Campobasso, sconfitta che ha comportato l’eliminazione dalla Coppa di Serie D.

Per la sfida contro i giallorossi, mister Clementi recupererà Gambini che ha smaltito il fastidio al flessore e Marini che superato l’attacco febbrile. Dubbi su Denis Pesaresi alle prese con un problema al polpaccio e Mancini acciaccato dopo il match di coppa, nell’elenco degli indisponibili invece figureranno con ogni probabilità D’Errico oltre al portiere Sarti. «Il derby di coppa ci ha fatto capire come possiamo ancora migliorare – afferma Enrico Magi Galluzzi – ma dovremo ricercare una manovra più rapida e fluida, essere più incisivi nelle occasioni che ci vengono concesse dagli avversari e più concentrati, evitando ogni disattenzione. Ora ci attende il Termoli in una partita che si preannuncia tosta: si è molto rinforzato molto durante il mercato estivo, servirà la miglior Vigor Senigallia sotto i punti di vista del gioco e dell’attenzione senza lasciare nulla al caso. Sarà comunque iniziare la nuova stagione davanti al nostro pubblico. Sono sicurò che ci saranno tantissimi tifosi, li invito a venire allo stadio perché sono la nostra arma in più».

Il match, che scatterà alle ore 15 di domenica 10 settembre allo stadio “Bianchelli”, sarà diretto dal signori Giuseppe Morello, che si avvarrà della collaborazione di Matteo Siracusano di Sulmona e Domenico Lombardi di Chieti.