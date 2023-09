Vigor Senigallia, trattativa lampo e colpo di mercato: preso Antonio Broso

Trattativa lampo, folta concorrenza bruciata sul tempo: un autentico blitz di mercato quello messo a segno dal presidente della Vigor Senigallia, Franco Federiconi, e dal suo staff che inserisce in organico uno dei bocconi più ghiotti sulla piazza. La società comunica infatti di aver perfezionato l’ingaggio di Antonio Broso, attaccante classe 1991, nato a Vibo Valentia, mestiere centravanti, un passato tra i professionisti e Serie D. Una pedina che era stata accostata nei giorni al Varese, ma che invece ha deciso di sposare la causa rossoblù e va ad arricchire la forza d’urto del comparto avanzato vigorino, ampliando il ventaglio di soluzioni offensive a disposizione del tecnico Aldo Clementi.

Cresciuto nelle giovanili del Crotone, quella della punta calabrese è una carriera che lo ha portato in giro per l’Italia senza soluzione di continuità: un curriculum che lo colloca di diritto tra gli habitué della Serie D, categoria nella quale ha collezionato oltre 200 presenze. Il suo personal best è costituito dai 16 gol in 37 match timbrati nel campionato 2015/2016 con la casacca del Legnago, con un passaggio anche nella “vecchia” C2 assaggiata nel torneo disputato difendendo i colori dell’Ebolitana ed uno nel Girone B di Lega Pro col Ravenna (24 presenze e 7 gol nel 2017/2018). Dopo i trascorsi con le maglie di Foligno, Clodiense, Reggiana e Chieti, Broso è approdato nelle Marche scegliendo Fano, club con cui nell’ultima stagione è salito in doppia cifra nella casella dei gol segnati con 11 centri (a cui vanno aggiunti due assist) in 26 partite.