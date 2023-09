A Fano si...Badan al sodo, Vigor sconfitta si misura al "Bianchelli" nel derby di coppa

Una buona Vigor Senigallia, specialmente nella prima frazione, non basta. L’Alma Juventus Fano segna a ridosso dei calci di rigore e strappa il pass per il prossimo turno di Coppa Italia Serie D. Eliminati i rossoblu, decisivo l’1-0 firmato Badan, arrivato nei minuti finali dopo pochi giri di lancette dal suo ingresso in campo. Davanti a una bella cornice di pubblico, circa mille presenti in una giornata prettamente soleggiata, la formazione di mister Aldo Clementi parte forte. Mantiene il pallino del gioco, crea trame interessanti ma non concretizza a dovere alcune occasioni. Su tutte, quella costruita dal tandem Kerjota-D’Errico, con quest’ultimo che impatta su Guerrieri al 38’. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, calano i ritmi, complice il caldo e la condizione atletica non ancora ottimale, per ovvi motivi. Le chance di passare in vantaggio sono rare, con Alessandroni bravissimo a neutralizzare l’unica di marca granata, con Tenkorang. A tu per tu, il giovane estremo difensore rossoblù ha la meglio. Quando tutto portava a pensare ai tiri dal dischetto per decretare la società qualificata, dagli sviluppi di un corner la rasoiata di Badan regala il successo al Fano, complice presumibilmente una deviazione decisiva. Granata avanti nella competizione, Vigor proiettata ora al debutto in campionato, in attesa di conoscere l’avversario che verrà reso noto con la pubblicazione dei calendari, prevista per lunedì 4 settembre.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA – FANO 0-1 (0-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Alessandroni, Scheffer (86’ Vrioni), Bartolini, Tomba, Pierpaoli (67’ Capezzani), Magi Galluzzi, Kerjota, Baldini, Pesaresi (46’ L. Mancini), D’Errico, Casagrande (56’ Balleello). All. Clementi

ALMA JUVENTUS FANO: Guerrieri, Pensalfini (94’ Paszynski), Riggioni, Urbinati (75’ Zingaretti), A. Mancini, Tomassini, Zanni (81’ Badan), Gonzales, Tenkorang, Serges (87’ Allegrucci), Roberti (81’ Malshi). All. Scorsini

ARBITRO: Rashed (Imola)

ASSISTENTI: Carminati (Forlì), Apollaro (Rimini)

RETE: 85’ Badan