Alessandroni glaciale dal dischetto, l'Osimana fa il pieno a Montegranaro

Prezioso successo per l’Osimana che torna da Montegranaro cpon l’intera posta. I “senza testa” vincono per 1-0 grazie al rigore di Alessandroni, al suo 12° centro, conquistando dei punti preziosi per l’approdo alla zona play-off, sempre più vicina, contro una squadra nelle posizioni nobili di classifica. Mister Sauro Aliberti impiega dal primo minuto Buonaventura e può contare nuovamente su Bambozzi, che entra nella ripresa. Primo tempo più frizzante con le due squadre che, dopo un’iniziale fase di studio, cercano di rendersi pericolose. I padroni di casa ci provano con Rozzi, mentre i giallorossi intorno alla mezz’ora recriminano per un atterramento di Mercanti in area di rigore gialloblù. Alessandroni testa i riflessi di Taborda, mentre Tonuzi si ritrova a tu per tu con Santarelli ma non è cinico. Sul tramonto della prima frazione di gioco, Alessandroni viene steso da Fernando Tissone in area di rigore locale. Per il signor Tavani è rigore e lo stesso Alessandroni si incarica del penalty, spiazzando Taborda per l’1-0 dei giallorossi con cui si va al riposo lungo.

Alla ripresa delle ostilità, buona chance per Mosquera che di testa su calcio d’angolo non inquadra la porta. Nella ripresa i ritmi calano anche se i locali cercano il gol del pareggio, con Tonuzi che chiama Santarelli agli straordinari. L’Osimana al minuto 81 avrebbe l’occasione del colpo del k.o. ma Alessandroni trova un Taborda provvidenziale sul suo diagonale. Ultimo brivido in pieno recupero quando Fernando Tissone, da corner, stacca più in alto di tutti ma la sua palla sorvola di poco la traversa.

Il Tabellino:

MONTEGRANARO-OSIMANA 0- 1 (0-1 p.t.)

MONTEGRANARO: Taborda, Foresi (73’ Lattanzi), Ruggeri, Rozzi (63’ Morales), C. Tissone, Zaffagnini (52’ Radojicic), Tonuzi, Cognigni (52’ Capodaglio), Marilungo, F. Tissone, Jallow (75’ Cicconetti). All. Marinelli

OSIMANA: Santarelli, Mosquera, Fermani (83’ Falcioni), Bellucci (73’ Bambozzi), Patrizi, Micucci, Mercanti (89’ Baiocco), Straccio, Tittarelli (56’ Pasquini), Buonaventura (46’ Bugaro), Alessandroni. All. Aliberti

ARBITRO: Tavani (Jesi)

ASSISTENTI: Di Tella (AN), Censori (San Benedetto del Tronto)

RETE: 45’ Alessandroni su rig.