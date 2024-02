Osimana, assalto sterile: il Montecchio Gallo esce dal "Diana" con un punto

Pareggio a occhiali tra Osimana e K-Sport Montecchio-Gallo. Una buona Osimana non è riuscita a bucare la retroguardia della coriacea squadra di mister Simone Lilli, che ancora una volta si è dimostrata compatta e rocciosa. I giallorossi hanno cercato in più circostanze di trovare la via del gol, senza però superare la resistenza degli ospiti. Osimana che si presenta senza Borgese squalificato ma con Bambozzi e Buonaventura in panchina sulla via del recupero, mentre mister Simone Lilli può contare su tutti gli effettivi. Fasi iniziale di studio tra le due compagini con i pesaresi che colpiscono un palo al 9’ con un traversone di Magnanelli, trasformatosi in un tiro insidioso. Il match si mantiene sui binari dell’equilibrio con i giallorossi che si fanno vedere al 19’ con una punizione tesa di Bugaro, che chiama Elezaj all’intervento. Altro squillo dalla distanza per l’Osimana con una punizione di Alessandroni al 29’ ma ancora una volta Elezaj è attento. Le squadre giocano molto a centrocampo e concedono pochi spazi: i “senza testa” ci riprovano al 31’ con la girata di Mosquera, rispondono gli avversari con la botta dalla distanza di Giovanni Dominici di poco a lato. Si va al riposo lungo sullo 0-0.

Avvio di ripresa con Pasquini che sfiora il gol da due passi ma la sua posizione è di offside. Al 53’ proteste giallorosse per una trattenuta su Pasquini in area ospite ma l’arbitro lascia correre. I ragazzi di mister Sauro Aliberti prendono campo nella ripresa e cercano di proporsi in avanti con più insistenza, come al 67’ quando Patrizi da calcio d’angolo non riesce ad incornare di testa. Il forcing offensivo dei giallorossi non riesce a trovare sbocchi e al 78’ l’Osimana perde Tittarelli per infortunio, al suo posto Mercanti, e un minuto Nicholas Fermani per rosso, causa doppia ammonizione con il secondo giallo forse eccessivo. Proprio il neo entrato Mercanti ha uno spunto importante all’80’ ma viene fermato in maniera dubbia dentro l’area di rigore. Le forze cominciano a calare, con le squadre che hanno tenuto un buon ritmo, e affiora il nervosismo in campo con diversi contatti al limite che non vengono sanzionati. I cinque minuti di recupero scorrono via senza particolari sussulti e si chiude così a reti bianche.

Il Tabellino:

OSIMANA – K-SPORT MONTECCHIO GALLO 0-0

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera (75’ R. Fermani), Straccio (66’ Buonaventura), Patrizi, Micucci, Pasquini (86’ Bellucci), N. Fermani, Tittarelli (78’ Mercanti), Bugaro, Alessandroni. All. Aliberti

K-SPORT MONTECCHIO-GALLO: Elezaj, Notariale, Baruffi (73’ Fiorani), G. Dominici, Nobili, Del Pivo, Peroni (64’ Peluso), E. Dominici, Bardeggia, Magnanelli (80’ Vegliò), Torelli. All. Lilli

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Morganti (AP), Silenzi (San Benedetto del Tronto)