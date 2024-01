Alessandroni e Tittarelli stendono il Colli: prima gioia esterna per l'Osimana

Successo per l’Osimana che torna dal “Colle Vaccaro” con i tre punti in tasca contro il fanalino di coda Azzurra Colli. Una vittoria all’inglese per i “senza testa” in un match equilibrato, con i ragazzi di mister Sauro Aliberti bravi a concretizzare le occasioni da gol create. Nonostante il fondo del campo non in perfette condizioni, i giallorossi con caparbietà e determinazione hanno portato a casa tre punti importantissimi per il morale e la classifica. Per i padroni di casa un passo falso che conferma le difficoltà emerse in particolar modo nell’ultimo periodo, con appena due punti messi in cassaforte nelle ultime otto uscite.

Il Colli comincia con piglio la sfida, rendendosi pericoloso nella prima metà della prima frazione con Petrucci in un paio di circostanze (nella prima occasione, tiro da buona posizione terminato sul fondo) e successivamente con il tentativo di Filipponi bloccato da Santarelli. Alla mezz’ora l’equilibrio si spezza: sugli sviluppi di un fallo laterale si genera una mischia in area e Mosquera va a terra. L’arbitro decreta la massima punizione che Alessandroni trasforma per l’1-0 ospite. I “senza testa” tengono il vantaggio fino all’intervallo lungo, mentre nella ripresa contengono la pressione dell’Atletico riversato in avanti alla ricerca del pari. Il match si chiude al 72’: a mettere in ghiaccio il risultato un fendente di Tittarelli che permette ai giallorossi di festeggiare al triplice fischio per prima affermazione in campionato lontano dal “Diana”.

Il Tabellino:

ATLETICO AZZURRA COLLI-OSIMANA 0-2 (0-1 p.t.)

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Spadoni, Vallorani, Sosi, Gabrielli (59’ Gesuè), Filipponi, Petrucci (85’ Aliffi), Rossi (77’ Dacosta), Filiaggi, Del Marro (46’ Romanazzo), Canestrelli (46’ Fazzini). All. Morelli

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (77’ Baiocco), Mosquera, Borgese, Patrizi, Micucci, Pasquini (68’ Bellucci), N. Fermani (85’ R. Fermani), Tittarelli, Bugaro (88’ Mercanti), Alessandroni (92’ Montesano). All. Aliberti

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Marchei (AP), Belogi (AN)

RETI: 31’ Alessandroni su rig. 72’ Tittarelli