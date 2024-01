Jesina, disco rosso a Montegranaro: i biancorossi scivolano in zona play-out

La Jesina cade a Montegranaro e scende in zona play-out. Questo il responso del Comunale, al termine di una sfida in cui la formazione di Strappini ha avuto il merito di lottare fino alla fine, arrendendosi però al triplice fischio ai padroni di casa che con la nona affermazione stagionale salgono in seconda posizione a pari merito con il Montecchio, ad una sola lunghezza dalla capolista Civitanovese. La partenza del Montegranaro è lanciata, tanto che la formazione di Marinelli nel primo quarto d’ora va subito vicina al vantaggio: prima, ad appena due giri di lancette dal fischio d’inizio, con il fendente di Tissone che termina di poco a lato, poi al 13’ con Marilungo che sfruttando un’incertezza di Grillo innesca Jallow, il quale a tu per tu con Pistola alza troppo la mira. E’ l’antipasto alla rete del vantaggio locale che cade al 19’: nuova combinazione Marilungo-Jallow, e stavolta la conclusione della punta gialloblù non lascia scampo all’estremo difensore leoncello.

Il primo segmento di gara scivola via senza ulteriori scossoni, ma in avvio di ripresa i padroni di casa raddoppiano: letale la ripartenza di Radojicic su un pallone gestito male dagli ospiti e diagonale che fa terminare la sfera in fondo al sacco. Il confronto si riapre a metà del secondo tempo: merito di Cordella che gira di testa uno spiovente che buca Taborda e conferisce nuovamente incertezza all’incontro. La Jesina ora ci crede ed al 77’ sfiora il 2-2: Zandri recupera caparbiamente un pallone e lo porge a Chacana, ma la conclusione in corsa dell’argentino trova la splendida risposta del portiere gialloblù che salva il risultato. Il forcing degli ospiti prosegue, ma il Montegranaro resiste ed al triplice fischio può festeggiare il secondo successo consecutivo. Amarezza per la Jesina che scivola in fondo al gruppone venutosi a creare in classifica, con dodici squadre raggomitolate in sette punti.

Il Tabellino:

MONTEGRANARO-JESINA 2-1 (1-0 p.t.)

MONTEGRANARO: Taborda, Diouane, Ruggeri, Capponi, C. Tissone, Zaffagnini (59’ Pagliarini), Perpepaj (17’Radojicic, 59’ Rozzi), Corrado (74’ Capodaglio), Marilungo, F. Tissone, Jallow (79’ Tonuzi). All. Marinelli

JESINA: Pistola, P. Capomaggio (46’ Cordella), Giovannini, Zandri, Grillo, Lucarini, Chacana, Zagaglia (72’ Brega), Trudo, Nazzarelli, Re (46’ Giunti, 87’ Ottaviani). All. Strappini

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Sannucci (MC)

RETI: 19’ Jallow, 50’ Radojicic, 68’ Cordella