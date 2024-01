Jesina, col Montecchio è ancora buio pesto: il K-Sport cala il tris al "Carotti"

Il Montecchio si conferma autentica bestia nera della Jesina, violando il “Carotti” per la seconda volta dopo il successo nella coppa di categoria e trovando sul campo dei leoncelli la quarta vittoria stagionale. Finisce nella peggior maniera l’impegno dei biancorossi contro i pesaresi, con la seconda sconfitta interna consecutiva che segue il colpaccio in trasferta sul campo dell’Azzurra Colli, e costringe anche a fare i conti con la doppia squalifica in arrivo nel prossimo impegno, in considerazione dei cartellini rossi presi da Thiago Capomaggio e Belkaid.

Il match per i padroni di casa nasce sotto una cattiva stella, perché poco prima della metà della prima frazione di gioco il K-Sport sblocca il punteggio: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, calciato da Magnanelli, la spizzata di Peroni agevola Torelli il quale è il più lesto di tutti e infila Pistola. Pronta la replica della Jesina affidata a Trudo, che è puntuale all’appuntamento sul cross di Giovanni e calcia verso la porta, non inquadrando però lo specchio. Prima del riposo, i pesaresi avrebbero anche modo di andare al doppio vantaggio, ma su un pallone sanguinoso perso da Polo Capomaggio, Magnanelli non è impeccabile nel controllo e la superiorità numerica maturata in azione di contropiede non è adeguatamente sfruttata, con Lucarini a mettere una provvidenziale pezza.

Le cose si mettono di male in peggio nella ripresa, che i leoncelli sono costretti a giocare dal 63’ in dieci uomini per l’espulsione di Capomaggio, seguente a due cartellini giallo arrivati in pochi minuti. Il Montecchio stavolta ne approfitta, e non sbaglia: alla mezz’ora, su un’incertezza della difesa a cui si somma un’uscita tutt’altro che impeccabile di Pistola, Bardeggia gonfia la rete per il raddoppio. La gara, di fatto, si chiude al minuto 85 con il rosso a Belkaid che lascia i biancorossi in doppia inferiorità numerica. Ed al 90’ su ripartenza seguente ad un corner dei padroni di casa, la lunga galoppata di Dominici ha come epilogo il tris che fissa il punteggio sul 3-0 finale, per l’undicesimo gol in quattro match rifilato dal K-Sport alla Jesina, che vede ora la zona play-off più distante.

Il Tabellino:

JESINA-K SPORT MONTECCHIO GALLO 0-3 (0-1 p.t.)

JESINA: Pistola, P. Capomaggio (59’ Baah Donkor), Giovannini, Zandri (53’ Cordella), T. Capomaggio, Lucarini, Chacana, Zagaglia (76’ Nazzarelli), Trudo, Belkaid, Giunti (65’ Dentice). All. Strappini

K-SPORT MONTECCHIO ATLETICO GALLO: Elezai, Notariale, Baruffi, G. Dominici, Nobili, Del Pivo, Peroni (87’ Sciamanna), E. Dominici, Bardeggia, Magnanelli (72’ Kolaj), Torelli. All. Lilli.

ARBITRO: Latuga (PU)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Longarini (MC)

RETI: 22’ Torelli, 74’ Bardeggia, 90’ E. Dominici