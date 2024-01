La Jesina non sbaglia: sul campo del Colli ultimo in classifica decide Lucarini

La Jesina è puntuale all’appuntamento con la vittoria nella sfida contro il fanalino di coda Azzurra Colli, e riaggancia il nutrito drappello di squadre che stazionano nella parte alta della classifica, con le prime otto raggomitolate in appena quattro lunghezze. Per i padroni di casa, ancorati sul fondo della graduatoria, non è bastato l’avvicendamento in panchina che ha portato Morelli a sostituire Amadio, e nemmeno il ritorno sul campo sportivo “Colle Vaccaro” per invertire una tendenza estremamente negativa davanti ai propri tifosi, con appena due lunghezze racimolate in otto match interni.

Poco da segnalare nella prima metà di gara, in cui si annota solo l’occasione di Zandri che non inquadra il bersaglio sugli sviluppi di un calcio piazzato. La gara, più ricca di contenuti agonistici che tecnici, cresce di interesse dopo l’intervallo quando il Colli comincia a premere alla ricerca del gol, sollecitando Pistola che dice di no nel primo quarto d’ora a Petrucci e Gabrielli. La risposta della Jesina è affidata a Giunti, che è rapido ad agganciare la sfera dopo una respinta di Scartozzi, ma al momento di battere a rete è preceduto da Vallorani. La rete che decide da gara cade al 78’, quando su una punizione calciata da Zandri, Lucarini corregge in rete il pallone che si insacca per il gol dell’1-0. Generosa la reazione dei padroni di casa, che dalla distanza si fanno vivi con Fazzini, Filipponi e Sosi ma Pistola è attento e abbassa la saracinesca. Al triplice fischio esulta la squadra leoncella, che torna a festeggiare un successo esterno che mancava da oltre tre mesi.

Il Tabellino:

ATLETICO AZZURRA COLLI-JESINA 0- 1 (0- 0 p.t.)

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Spadoni (47’ Del Marro), Vallorani, Sosi, Gabrielli, Filipponi, Petrucci (58’ Romanazzo), Rossi (84’ Da Costa), Canestrelli, Gesuè, Fazzini. All. Morelli.

JESINA: Pistola, Grillo, Giovannini, Zandri, T. Capomaggio, Lucarini, Chacana, Zagaglia, Trudo, Cordella (76’ Kouentchi), Re (58’ Giunti). All. Strappini

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Silenzi (San Benedetto del Tronto), Bruscantini (MC)

RETE: 78’ Lucarini