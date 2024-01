Una Jesina rimaneggiata piace e non demerita, ma al "Carotti" passa il Montegiorgio

La Jesina piace, ma è il Montegiorgio a fare bottino pieno. Nella prima del 2024 la squadra leoncella reagisce con piglio e personalità alla situazione di emergenza dettata dalle assenze tra squalifiche (Thiago Capomaggio, Nazzarelli, Belkaid e Luca Giovannini sono stati appiedati dal giudice sportivo) e l’indisponibilità di Pistola fermato dalla febbre, ma viene piegata da un penalty nel finale che permette agli ospiti di espugnare il “Carotti” inviolato in campionato da inizio ottobre.

E’ la squadra di Vagnoni a sbloccare il punteggio alla prima occasione creata: calcio piazzato scaturito da un intervento falloso su Zira, Zancocchia pesca Diakhaby la cui inzuccata perfora Sansaro per l’1-0. Reagisce subito la squadra leoncella, la quale si espone alle ripartenze degli ospiti che sfiorano il raddoppio con Verdesi, ma alla mezz’ora vengono salvati da Forconesi che si oppone con efficacia al tentativo di Chacana deviando in corner.

L’undici di Strappini cresce nella seconda metà di gara: reclama un rigore per un presunto fallo di mano in area, pareggia i conti con Chacana – positivo il suo esordio in biancorosso – e spinge al punto da sfiorare il ribaltone in due occasioni con Trudo poco prima di metà frazione. Il match cresce di intensità, Zira si fa vedere dalle parti di Sansaro e sul capovolgimento di fronte ancora Chacana a rendersi minaccioso con Forconesi ancora puntuale a negare la rete all’argentino. La beffa prende però forma in prossimità del 90’, su un break del Montegiorgio da cui scaturisce l’intervento falloso in area ai danni di Zira, il quale al minuto 89 si presenta sul dischetto e non fallisce il penalty che, alla resa dei conti, punisce la Jesina oltre i suoi demeriti.

Il Tabellino

JESINA-MONTEGIORGIO 1-2 (1-0 p.t.)

JESINA: Sansaro, Grillo, Lucarini, Dentice (55’ Cordella), Brega (92’ Re), Chacana, P. Capomaggio, Zagaglia, Giunti (81’ Marcucci), Zandri, Trudo. All. Strappini

MONTEGIORGIO: Forconesi, Greco, Rossini, Diakhaby, Verdesi, Giri (78’ Milozzi), Rosa, Zancocchia, Marcattili, Zira (92’ Cobo), Lombardi (62’ Flaiani). All. Vagnoni

ARBITRO: Cocci (AP)

ASSISTENTI: Silvestri (AP), Di Tella (AN)

RETI: 8’ Diakhaby, 59’ Chacana, 89’ Zira su rig.