Ultimi 20' fatali al Moie: ribaltone e vittoria per il Villa San Martino

Il ritorno in campo del Moie, a distanza di una settimana dal recupero di Mondolfo, coincide con un'altra sconfitta per 2-1, stavolta per mano del Villa San Martino che nel match valevole per la quindicesima di andata rimonta i padroni di casa ed incamera l’intera posta in palio. La formazione di Rossi comincia bene, desiderosa di cancellare il passo falso di sette giorni fa contro l’Atletico, e già al 15’ si rende pericolosa con Pandolfi che recupera palla e calcia verso la porta ma il pallone viene respinto dal portiere e successivamente spazzato in corner. Pronta la risposta del Villa che spaventa i locali, i quali però con una veloce ripartenza si portano a condurre: sfera recapitata a Pandolfi che, tutto solo sull'out di sinistra, arriva a tu per tu con Melchiorri e lo fulmina per l’1-0. Sulle ali dell’entusiasmo, il Moie prova fino al duplice fischio a cercare la rete del raddoppio, senza però riuscire ad arrotondare un punteggio che al riposo resta sull’1-0.

Il secondo tempo incomincia con una tegola per i locali, costretti a rinunciare a Mosca sostituito da Costarelli. Gli ospiti crescono, aumentando progressivamente la pressione, ma la difesa dei rossoblu regge. E’ però costretta a capitolare al 70’, quando un retropassaggio corto di Colombaretti per Perez viene raccolto da Di Carlo che trova così la rete del pareggio. Il Moie prova a replicare, spingendo con Trudo e Api in campo sebbene non al meglio della condizione, ma al minuto 85 si consuma la beffa: sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti, Montanari indovina la spizzata vincente mandando il pallone in fondo al sacco. Forcing locale generoso ma inutile, con tanto di proteste per alcune decisioni arbitrali rivedibili, tra cui quella che ha generato il 2-1 del Villa San Martino: finisce con i pesaresi ad esultare e Vincenzo Commitante che festeggia nel migliore dei modi il suo esordio in panchina dopo la promozione da “secondo” (come vice di Claudio Cicerchia, il quale ha rinunciato dieci giorni fa all’incarico per motivi personali) a primo allenatore.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – VILLA SAN MARTINO 1-2 (1-0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Perez, Federici, Serantoni, Togni, Canulli (75’ Api), Colombaretti, Carcaci, Mosca (50’ Costarelli), Martellucci, Borocci, Pandolfi (57’ Trudo). All. Rossi

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Riceputi, Bonci, Virgili, Montanari, Postacchini, Olari (55’ Berti), Righi, Di Carlo (75’ Ungureanu), Paoli, Russo. All. Commitante

ARBITRO: Paoletti (FM)

ASSISTENTI: Varagona (AN), Domenella (AN)

RETI: 25’ Pandolfi, 70’ Di Carlo, 85’ Montanari