Borocci illude il Moie, ma il Mondolfo rimonta e vince

I riflettori della Promozione, spenti per la sosta imposta dal Covid, si riaccendono temporaneamente sul recupero della quattordicesima giornata tra il Mondolfo Marotta ed un Moie in formazione rimaneggiata. Vincono i padroni di casa, che che staccano la squadra di mister Rossi in classifica agganciando a quota 20 Gabicce Gradara e Villa San Martino.

Sono gli ospiti a partire meglio, sbloccando subito il punteggio grazie ad un tiro cross di Borocci che inganna Moscatelli. Il gol a freddo sorprende i locali che provano ad imbastire una reazione, ma che riescono solo alla mezz’ora a farsi vivi dalle parti di Perez con due conclusioni di Falini. Più Atletico nella ripresa, pericoloso già al 49’ con l’inzuccata di Cordella che non ha fortuna. Poi al 66’ è Fraternali a cercare di sfruttare il calcio piazzato battuto da Biondi, ma Perez non si fa sorprendere. Nell’ultimo quarto d’ora di gioco prende forma il ribaltone: Giobellina in mischia al 76’ trova il gol dell’1-1 e sette minuti più tardi è Cordella a beffare l’estremo difensore ospite in uscita, fissando il punteggio sul definitivo 2-1.

Moie Vallesina ed Atletico Mondolfo Marotta torneranno in campo anche mercoledì nei match di recupero valevoli per la quindicesima giornata, originariamente previsti per il 18 dicembre e poi rinviati: i rossoblu saranno di scena a Cupramontana nella sfida casalinga contro il Villa San Martino, mentre per la squadra di Sereni arriverà l’impegno esterno sul campo del Valfoglia.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA - MOIE VALLESINA 2-1 (0-1 p.t.)

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Moscatelli, Gregorini (22’ Marzano), Giobellina, Morganti (58’ Biondi, 88’ Tantuccio), Travaglini, Rosi, Fraternali, Marconi, Cordella, Marini, Falini (46’ Viatli). All. Sereni

MOIE VALLESINA: Perez, Romagnoli (85’ Balducci), Federici, Togni, Canulli, Serantoni, Costantini, Mosca, Cercaci, Borocci, Monaco (57’ Martellucci). All. Rossi

ARBITRO: Di Tella (AN)

ASSISTENTI: Mandolesi (FM), Pizzuti (MC)

RETI: 1’ Borocci, 76’ Giobellina, 83’ Cordella