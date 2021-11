Mosca-Gori, tutto in 3': Moie-Fermignanese finisce in parità

Il Moie conferma la propria solidità al “Pierucci” di Moie, che dopo essere stato violato nei minuti di recupero dalla Passatempese in occasione del primo match stagionale, continua a regalare punti alla formazione di mister Rossi. Dopo aver imposto il pari alla capolista Osimana due settimane fa, il Moie si ripete bloccando sull’1-1 la Fermignanese, squadra che fa della vocazione esterna il suo punto di forza come testimoniato dai quattordici punti conquistati nelle sei sfide giocate in trasferta.

La partita si è giocata su alti livelli, con i padroni di casa partiti subito con il piede ed in grado di impensierire la difesa ospite più volte già nel primo segmento di gara. Nel quarto d’ora iniziale sono almeno tre le occasioni ghiotte per i padroni di casa, con Trudo che in due circostanze si fa ipnotizzare dal portiere e Colombaretti il cui colpo di testa su azione di calcio d’angolo si perde di poco sopra la traversa.

Il ritmo dei padroni di casa casa cala, la partita continua a scorrere senza occasioni degne di nota fino al 40’ quando Mosca finalizza al meglio un ottimo lavoro di Trudo sul’out sinistro e mette nel sacco il pallone dell’1-1 raccogliendo una respinta di Ponzoni. Gioia di breve durata quella dei padroni di casa, visto che dopo appena tre giri di lancette arriva il pareggio della Fermignanese: palla in mezzo di Pagliardini, velo di Bruscia e Gori infila Perez.

Il secondo tempo fa emergere, in ambedue le squadre, quella mancanza di fortuna e l’assenza di quel pizzico di convinzione in più necessario a spezzare l’equilibrio, ed i portieri nei secondi 45’ restano praticamente inoperosi. Il Moie si fa vedere più volte dalle parti di Ponzoni senza però riuscire a trovare il modo di impensierire l’estremo difensore ospite e l’unico sussulto risulta essere la punizione di Izzo nel finale, alta di poco, prima del triplice fischio finale che certifica un 1-1 comunque gradevole, e conferma il buon momento attraversato dalle due squadre.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – FERMIGNANESE 1-1 (1-1 p.t.)

MOIE VALLESINA: Perez, Di Caterino, Canulli, Colombaretti, Serantoni, Arcangeli, Mosca, Borocci, Cercaci (60’ Martellucci), Trudo, Api (62’ Togni). All. Rossi

FERMIGNANESE: Ponzoni, Mariotti, Labate, Ndoj, Bacciarsi, Cleri, Pagliardini, Gori (87’ Patarchi), Bruscia (62’ Izzo), Bozzi, Bravi (75’ Fucili) All. Teodori

ARBITRO: Evangelista (MC)

ASSISTENTI: Panetta (PU), Baldoni (AN)

RETI: 40’ Mosca, 43’ Gori