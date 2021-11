Fermignanese irresistibile in trasferta: al "Bianchelli" terzo sigillo consecutivo

Terza vittoria esterna consecutiva per l'US Fermignanese che conferma il suo eccellente feeling con le trasferte, e dopo aver espugnato sia Castelfidardo che Cantiano con due “clean-sheet”, è corsara anche al “Bianchelli” di Senigallia e piega un Olimpia Marzocca in salute, reduce da quattro risultati utili di fila.

Partita piacevole fin dalle prime battute, con gli ospiti a fare gioco favoriti dal maggiore tasso tecnico. La prima occasione è per la Fermignanese, con Pagliardini ben imbeccato da Braccioni; sul ribaltamento di fronte Bonvini scheggia il palo con un tiro da fuori. Episodio decisivo al 37': cross di Pagliardini verso il secondo palo dove irrompe Labate, il quale deposita la palla nel sacco e regala il vantaggio ai biancoblu. Seconda rete in stagione per il terzino classe ‘96.

Nella ripresa timida reazione della squadra di casa, subito punita alla prima ripartenza. Al 54' azione corale degli uomini di Teodori, conclusa da una triangolazione Pagliardini-Bozzi, con quest'ultimo a mettere a segno la sua prima rete in maglia biancoblu. L'Olimpia non molla e accorcia al 65' con Moschini pescato da un bel filtrante di Rossi. La partita torna viva ma gli ospiti riescono ad amministrare denotando grande capacità di soffrire, con il forcing costante della formazione di casa che non sortisce gli effetti sperati. Nel finale espulso Tomba per doppia ammonizione, il risultato non cambia e la Fermignanese intasca così l’intera posta in palio mantenendo – al pari della capolista Osimana – l’imbattibilità esterna nel torneo.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA – FERMIGNANESE 1-2 (0-1 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli (85' Baldini), Tomba, Montanari, Bonvini, Roberto, Marchesini (69' Clementi), Rossi, Moschini, Arcuri (90' Pompili), Pigini (77' Paolini). All. Giuliani

FERMIGNANESE: Ponzoni, Mariotti, Labate, Ndoj (71' Gori), Bacciardi, Cleri, Pagliardini, Braccioni, Izzo, Bozzi, Bravi (82' Fucili). All. Teodori

ARBITRO: Nazeraj (FM)

ASSISTENTI: Pellerino (MC), Tiberi (AN)

RETI: 37' Labate, 54' Bozzi, 65' Moschini