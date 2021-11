Moie, tre gol in un primo tempo a tutto gas: Cantiano ancora k.o.

Prima affermazione esterna per il Moie Vallesina, a cui bastano meno di quaranta minuti per evadere la pratica Cantiano. Per la formazione di Romitelli è ancora buio pesto, considerando che nelle dieci partite di campionato sin qui disputate, sono arrivate altrettante sconfitte senza peraltro nemmeno riuscire a segnare almeno una rete, al fronte delle venticinque incassate (peggior difesa del girone A di Promozione).

La gara del “Comunale” prende subito una piega favorevole per la squadra ospite, che dopo tre giri di lancette sblocca già il punteggio: la rete dell’1-0 è siglata da Trudo, che sottomisura beffa Masci il quale tocca ma non riesce a respingere. Poco dopo il quarto d’ora, con il Cantiano in avanti alla ricerca del pari, arriva la rete del raddoppio: rapida ripartenza finalizzata da Api, che anticipa Mattiacci e mette nel sacco il pallone del 2-0. La gara va in ghiaccio al minuto 37, dopo la massima punizione assegnata al Moie Vallesina dal direttore di gara: dal dischetto si presenta Trudo, che si fa respingere la conclusione da Masci, ma raccoglie la ribattuta e mette dentro il gol del 3-0.

Ripresa che vede la formazione allenata da Rossi in totale controllo, che senza correre rischi difende il vantaggio acquisito incamerando tre punti buoni per abbandonare temporaneamente la zona play-out, in attesa del posticipo domenicale tra la Filottranese ed il Gabicce Gradara. Moie che la prossima settimana tornerà al “Pierucci” e riceverà la visita della Fermignanese, in un match valevole per l’undicesima di andata.

Il Tabellino:

CANTIANO – MOIE VALLESINA 0-3 (0-3 p.t.)

CANTIANO: Masci, Gettaione, Rossi, Bei, Berardi, Proietti (14’ Mattiacci), Salciccia (62’ Soriani), El Karouchia, Sebastianelli, Duro (57’ Caselli), Romitelli. All. Romitelli

MOIE VALLESINA: Cerioni, Serantoni, Bentivoglio, Arcangeli, Canulli, Colombaretti, Trudo (66’ Monaco), Cercaci, Api, Borocci, Costantini (65’ Pandolfi). All. Rossi

ARBITRO: Belli (PU)

ASSISTENTI: Giannoni (PU), Busilacchi (AN)

RETI: 3’ Trudo, 17’ Api, 37’ Trudo