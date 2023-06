Marco Michettoni confermato al timone dell'Osimo Stazione

Dopo il rinnovo annunciato nello scorso weekend, riguardante il direttore sportivo Massimo Minnozzi, la settimana dell’Osimo Stazione Conero Dribbling comincia all’insegna di un’altra gradita conferma. E’ ufficiale, infatti, la permanenza di Marco Michettoni in qualità di tecnico della prima squadra. Sarà ancora lui a guidare la squadra biancoverde nel prossimo torneo di Promozione, categoria difesa con le unghie e con i denti grazie all’enorme contributo fornito dall’allenatore.

Arrivato sulla panchina dei "ferrai" nelle ultime settimane di regular season del campionato 2022/2023, Michettoni ha subito instaurato un bellissimo rapporto con la squadra e si è meritato, sul campo, la conferma dopo aver raggiunto la salvezza al termine degli spareggi play-out. Il direttore sportivo Minnozzi è già al lavoro per allestire la rosa da mettere a disposizione del tecnico, identificato dalla dirigenza come la persona giusta su cui puntare per la prossima stagione. Ed a stretto giro di posta incominceranno ad emergere i primi particolari sull’allestimento dell’organico.