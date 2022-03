Crollo Loreto, quaterna per il Moie al "Capodaglio"

Brutta sconfitta casalinga per il Loreto, che dopo un primo tempo imbarazzante, nel corso del quale il Moie è riuscito a capitalizzare al meglio le occasioni create gonfiando tre volte la rete, non è riuscito a raddrizzare il match nei secondi 45’ giocato generosamente. Moie subito in avanti al 3’ con Trudo impegna Albanesi, mentre al 12’ apre le marcature per gli ospiti Api che sfrutta un’indecisione di Camilletti e supera Albanesi con un pallonetto.

Il Loreto non riesce a serrare le fila ed il Moie al 22’ raddoppia: discesa di Di Catenno che crossa in area, Borocci di testa anticipa tutti ed insacca. I padroni di casa si vedono al 31’con Brahimi, Perez respinge, un minuto dopo Moriconi pesca in area Martin Garcia che di testa impegna nuovamente l'estremo difensore ospite. La partita sembra cambiare ma al 38’ arriva il tris per l'undici di Rossi: palo di Cercaci su punizione, il pallone rimbalza su Borocci e va in rete; poco prima del duplice fischio Togni ha sul piede il poker ma è bravo Albanesi a deviare.

Nella ripresa il Loreto entra con un altro piglio, al 47’ Bigoni potrebbe riaprire l’incontro ma trova un ottimo Perez che respinge; la squadra mariana spinge ed il Moie si abbassa ed agisce in contropiede, al 65’ i padroni di casa accorciano, su rigore trasformato da Pericolo, decretato per atterramento di Bigoni. Il Loreto ci crede ma sbatte contro il muro del Moie, da segnalare al 81’ una punizione di Pablo Garcia che impegna il bravo Perez, mentre nel finale di gara con il Loreto in avanti il Moie in contropiede trova il poker con Api che fissa il punteggio sul definitivo 1-4.

Il Tabellino:

LORETO – MOIE VALLESINA 1-4 (0-3 p.t.)

LORETO: Albanesi, Ciminari, Brugiapaglia, P. Garcia, Camilletti, Bigoni, Brahimi (46’ Stortoni) A. Moriconi, Sreccioni (46’ L. Grottini), M. Garcia, Pericolo All. F. Moriconi

MOIE VALLESINA: Perez, Di Catenno (58’ Bentivoglio), Federici, Cercaci, Canulli, Serantoni, Trudo (83’ Pandolfi), Togni (67’ Mosca), Api, Borocci (85’ Monaco), Anconetani (58’ Uva) All. Rossi

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Busilacchi (AN), Bruscantini (MC)

RETI: 12’ Api, 22 e 38’ Borocci, 55’ Pericolo su rig, 93’ Api