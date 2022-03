Cardinali-Carboni, blitz del Barbara al "Pierucci": Moie ribaltato in 5'

Il Barbara rimedia ad una partenza ad handicap ed esce dal “Pierucci” di Moie con tre punti pesanti. Passata subito in svantaggio, la formazione di mister Ciattaglia a metà della prima frazione trova un uno-due che rivolta il match come un guanto e manda al tappeto i padroni di casa, costretti a fare i conti con la nona sconfitta in campionato e con un distacco dalla zona tranquillità che si amplia ulteriormente.

L’incontro si mette subito in discesa per i padroni di casa: al 4’ un passaggio sbagliato a centrocampo permette l’inserimento di Borocci che ruba palla, si invola verso la porta ospite ed a tu per tu con Minardi mette il pallone in fondo al sacco per l’1-0. Colpita a freddo, l’Ilario Lorenzini ha il merito di scuotersi subito: al minuto 8 c’è la replica di Cardinali che alza troppo la mira, mentre al 13’ Capecci viene fermato da Cerioni il quale, in uscita, salva la porta locale. Il pareggio prende forma al 20’: Rossini va giù in area, l’arbitro indica il dischetto e Cardinali dagli undici metri realizza il gol del pareggio. Spinge ancora il Barbara, ed arriva il 2-1 per merito dei fratelli Carboni: Nicolò imbecca Marco che mette la palla nell’angolino dove Cerioni non può arrivare.

La ripresa inizia con gli ospiti ancora pericolosi: al 56’ azione di Rossini sulla fascia, palla in mezzo per Capecci che viene murato dal portiere. Un giro di lancette più tardi ancora Rossini a seminare panico nell’area dei locali, cade a terra ma l’arbitro fa proseguire. Il Moie non ci sta, va vicino al gol al 67’ con Borocci – che scheggia la traversa - ed al 78’ con Togni (colpo di testa fuori bersaglio), preludio ad un finale di incontro denso di occasioni. Al minuto 81’ bella ripartenza degli ospiti finalizzata da Marco Carboni che colpisce il palo, pronta risposta dei locali con Togni che al termine di una combinazione Trudo-Api centra il montante. Moie in avanti alla ricerca di un pari che non arriva, con il Barbara che si difende con carattere e poco prima del triplice fischio sfiora di nuovo il tris con Carboni che, solo in area, spara addosso a Cerioni.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – ILARIO LORENZINI BARBARA 1-2 (1-2 p.t.)

MOIE VALLESINA: Cerioni, Romagnoli, Bentivoglio, Togni, Canulli, Serantoni, Pandolfi (70’ Monaco), Anconetani, Api, Borocci, Di Caterino (55’ Trudo). All. Rossi

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Aiudi (77’ Tamburini), Gregorini, Zigrossi, Cardinali, Guerra, Rossini, Carboni, Capecci (87’ Palazzi), Carboni, Sebastianelli. All. Ciattaglia

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Malatesta (AN)

RETI: 5’ Borocci, 20’ Cardinali su rig., 25’ Carboni