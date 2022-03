Sassoferrato Genga-Loreto, uno 0-0 che non non serve a nessuno

Finisce in parità, senza reti, la sfida del Comunale di Sassoferrato, che da una parte consente ad entrambe le formazioni di muovere la classifica, dall’altra non modifica di una virgola la situazione delle squadre che perdono la chance di accorciare il gap con il quart’ultimo posto, rinnovando contestualmente il duello che le vede coinvolte per evitare la retrocessione diretta. La paura di lasciare per strada punti preziosi blocca il match, sebbene siano i padroni di casa ad essere maggiormente propositivi ed a sfiorare nell’arco della gara il gol vittoria. E’ però il Loreto a partire con maggiore convinzione ad inizio match, poi il SassoGenga prende progressivamente campo ma il primo tempo scivola via senza far registrare occasioni di rilievo, se si eccettua il tentativo di Masllavica al 29’ e quelli di Marchi due minuti più tardi e poco prima del duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi.

L’undici di Perini inizia meglio la ripresa, rendendosi pericoloso al 50’ con Barreiro, mentre al 65’ è Chioccolini ad alzare troppo la mira da buona posizione. La chance più ghiotta si materializza al 76’, con il tiro di Barreiro che – complice la deviazione di un difensore – manda il pallone a cozzare contro il palo, e due giri di lancette più tardi è Guidubaldi a non inquadrare lo specchio della porta. Ultimo sussulto al minuto 89 con una percussione di Marchi che batte a rete ma Albanesi fa buona guardia. Match che termina così a reti inviolate, e formazioni che torneranno in campo nel week-end in due incontri che mettono nuovamente in palio punti pesanti: Sassogenga a fare visita alla Filottranese, Loreto tra le mura amiche contro il Moie Vallesina.

Il Tabellino:

SASSOFERRATO GENGA - LORETO 0-0

SASSOFERRATO GENGA: Di Claudio, Piermattei, Chiocci, Chioccolini, Bianconi, Valler, Passeri, Caseiro, (60’ Guidubaldi), Barreiro, Marchi (90’ Lippolis), Colombo. All. Perini

LORETO: Albanesi, Ciminari (69’ Grottini), Picciafuoco, P. Garcia, Camilletti, Bigoni, Masllavica (51’ Pericolo), Moriconi, Streccioni, M. Garcia, Brugiapaglia. All. Moriconi

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Cercaci (MC)