Pelosi-gol, i Portuali sbancano Sassoferrato e tornano sul podio

Una rete di Pelosi regala i tre punti ai Portuali, che centrano al Comunale di Sassoferrato la terza affermazione esterna stagionale, buona per riconquistare il podio – agganciando la Fermignanese a quota 35 – e ottima per predisporsi correttamente al recupero infrasettimanale da disputare contro il fanalino di coda Cantiano. I dorici approcciano meglio alla sfida, rendendosi pericolosi nel primo quarto d’ora con Severini in un paio di circostanze, mentre il Sassoferrato Genga replica provando da fuori area con i tentativi di Guidubaldi al 20’ e di Colombo al 30’. Al 37’ ancora i Dockers vicini al gol, ma Zallocco è provvidenziale nell’opporsi alla conclusione ravvicinata di Gioacchini. Primo tempo senza reti e con una protesta arbitrale per parte: al 32’ gli ospiti reclamano la massima punizione per un tocco di mano in area di Valler, mentre al 43’ è il Sassogenga a chiedere invano il penalty per una trattenuta su Chioccolini.

Dopo l’intervallo la prima azione degna di nota è dei Portuali, ma al 47’ è ancora Zallocco a dire di no con una tempestiva uscita che ferma sul più bello la sortita offensiva dell’undici di Ceccarelli. Al 56’ è invece Tavoni ad essere impeccabile sulla velenosa conclusione di Marchi, che obbliga l’estremo difensore dorico alla deviazione levando il pallone dall’angolino basso alla sua sinistra. Il match si sblocca al 62’: su un’imbucata centrale Pelosi è puntuale e piazza la stoccata su cui Zallocco non può nulla. Dopo l’1-0 i padroni di casa provano a replicare, ma complice la stanchezza non riescono a superare l’attenta retroguardia dei Dockers, che al triplice fischio finale possono così festeggiare.

Il Tabellino:

SASSOFERRATO GENGA – PORTUALI ANCONA 0-1 (0-0 p.t.)

SASSOFERRATO GENGA: Zallocco, Piermattei, Chiocci (74’ Lippolis), Chioccolini, Bianconi, Valler, Colombo, Caseiro (85’ Galletti), Barreiro, Marchi, Guidubaldi. All. Perini

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Rinaldi, Gasparini, Santoni, Savini, Severini, Pelosi, Sassaroli (63’ Ribichini), Gioacchini (85’ Mossotti), Marzioni (79’ Lucci), Bianchi (69’ De Marco). All. Ceccarelli

ARBITRO: Belli (PU)

ASSISTENTI: Pizzuti (MC), Santucci (MC)

RETE: 62’ Pelosi