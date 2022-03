Il Circolo Sportivo Loreto torna ad essere "Scuola Calcio Figc"

Il Circolo Sportivo Loreto, dopo due stagioni, torna a fregiarsi del riconoscimento Scuola Calcio Figc” proprio in un 2022 in cui festeggia dei suoi 120 anni di vita, che fanno della società lauretana la più longeva della provincia di Ancona e la quarta nelle Marche. La società da sempre ha investito e puntato sul settore giovanile, ed in questa stagione ha affidato le redini a mister Mauro Bertarelli, ex professionista, con qualifica Figc Uefa A, che coordina tutti i tecnici del settore giovanile.

E per valorizzare maggiormente il vivaio, alcuni mesi orsono il presidente Andrea Capodaglio ha stretto un accordo di affiliazione con l’Ancona Matelica. Il settore giovanile ha dato e sta dando i suoi frutti: in questa stagione il classe 2004, Dawit Fossi, è approdato nella squadra Under 18 nazionale dei biancorossi, in prima squadra ci sono in rosa ben 11 i giocatori cresciuti nelle giovanili, altri stanno facendo esperienza in serie D. Tra gli atleti che sono passati e cresciuti negli ultimi anni in quel di Loreto ricordiamo in modo particolare Walid Cheddira, che dopo quattro anni in prima squadra, oggi gioca in Serie C con il Bari, primo nel girone C.

Indubbiamente il C.S.Loreto non ha mai perso le sue origini “oratoriali” dando sempre priorità ai ragazzi per crescerli sia come giocatori che come “futuri” uomini. Ma purtroppo agli sforzi societari non corrispondono impianti sportivi adeguati: l’auspicio del sodalizio è che l’amministrazione comunale dia seguito ai progetti promessi considerando che il sintetico del “Capodaglio” chiede aiuto e che il “Salvo D’Acquisto” è praticamente “abbandonato”. Un supporto per i ragazzi, le loro famiglie e per una società che nonostante il periodo complicato che stiamo vivendo, ha dato sempre il massimo per mettere a suo agio tutti, dai bambini ai ragazzi fino alla prima squadra.