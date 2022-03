Albanesi blinda la porta, decimo pareggio stagionale per il Loreto

Un punto che muove la classifica di Atletico e Loreto, ma che tecnicamente non risolve le problematiche che hanno accompagnato le due squadre al match. I padroni di casa, reduci dalle sconfitte contro Gabicce e Vigor Castelfidardo, sciupano una ghiotta opportunità per mettere fieno in cascina e distanziarsi dalla zona play-out, nella prima della coppia di gare contro le ultime due formazioni in graduatoria. La squadra mariana colleziona il decimo pareggio stagionale, utile ad avvicinare il terzultimo posto occupato dal Sassoferrato Genga (ora avanti di un punto ma con una gara in più da recuperare rispetto ai gialloverdi) a cui farà visita mercoledì nella sfida valevole per la diciannovesima giornata, ma ancora a caccia del primo successo in campionato.

Gara non bella, ma vibrante, con le reti che restano immacolate ma che si gonfiano in realtà due volte (una per parte), ma si tramutano in un nulla di fatto per altrettante segnalazioni di fuorigioco. Gli ospiti partono forte e spingono sull'acceleratore già dai primi minuti, guardingo invece l’atteggiamento dell’Atletico che lascia campo agli ospiti. E’ Pericolo il protagonista dei primi 20’ di gara: al quarto d’ora si vede annullare l’1-0 per off-side e sei minuti dopo – servito da Pablo Garcia – trova pronto Moscatelli sul suo insidioso lob. Al 32’ è il turno di Cordella: su suggerimento di Vitali tira di prima intenzione ma la conclusione del bomber dei padroni di casa è disinnescata da Albanesi.

Dopo l’intervallo è ancora l’Atletico a tenere in mano le redini del gioco: al 57’ Vitali dalla destra imbecca Cordella che insacca ma la bandierina dell’assistente è alzata, mentre al 63’ è Giobellina – appena entrato – a colpire di testa senza inquadrare il bersaglio. La retroguardia del Loreto regge con generosità, al 74’ Marini agevola l’inserimento dalle retrovie di Gregorini il cui tiro potente è preda di Albanesi che blinda ancora la porta mariana. Finisce 0-0 un match che è il preludio ad una settimana fondamentale per le sorti delle due squadre, attese da incontri che costituiscono uno snodo basilare per il prosieguo del torneo.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA - LORETO 0-0

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Moscatelli, Gregorini, Catalano, Arsendi (53’ Marconi), Marzano, Rosi, Esposito (60’ Giobellina), Fraternali, Cordella, Vitali (77’ Marini), Olivi. All. Sereni

LORETO: Albanesi, Picciafuoco, Brugiapaglia (69’ Masslavica), P. Garcia, Camilletti, Bigoni, Ciminari, Moriconi, Streccioni (90’ Ascani), M. Garcia, Pericolo. All. Moriconi

ARBITRO: Ciccioli (FM)

ASSISTENTI: Bianchi (PU), Bejko (Jesi)