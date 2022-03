Pericolo illude, ma il Marzocca agguanta il Loreto nel recupero

Il Loreto acciuffato all’ultimo tuffo, ed appuntamento con la prima vittoria in campionato nuovamente rimandato. La squadra mariana riesce nella ripresa a sbloccare il risultato, ma in pieno recupero l’Olimpia Marzocca trova la rete che ristabilisce la parità al termine di un incontro equilibrato dove si è battagliato molto a centrocampo e le difese sono riuscite nell’impresa di imbrigliare il pacchetto offensivo avversario. Primo tempo con occasioni da ambo le parti. Meglio in avvio l’Olimpia, pericolosa al 3’ con Paolini - para Albanesi – mentre al 7’ ci prova Marchesini con Albanesi che neutralizza in due tempi. Il Loreto si vede prima al 14’ con una punizione di Pablo Garcia di poco fuori ed al 18’ sempre su punizione calciata da Moriconi ma neutralizzata da Giovagnoli. Al 45’occasionissima per il Loreto, ma Garcia a tu per tu con Giovagnoli si vede respingere la conclusione.

Ripresa con il Loreto subito in avanti: al 49’ Scalella impegna Giovagnoli. Spinge la squadra di casa, al 60’ punizione in area di Moriconi, anticipa tutti di testa Camilletti che sfiora il palo, ed al 67’ Loreto passa in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Pericolo decretato per un fallo di mano di Bonvini. L’Olimpia si scuote ma è poco precisa sotto porta, al minuto 82 bella discesa di Brugiapaglia il cui tiro è parato da Giovagnoli, nel finale il Loreto abbassa il baricentro e l’Olimpia prende campo. E quando la partita sembra volgere al tramonto con i tre punti lauretani, gli ospiti colgono il pareggio con Mandolini, che in mischia è il più lesto di tutti ad insaccare. Nell’Olimpia un spanna sopra gli altri Brunori e Marchesini, nel Loreto bravo Brugiapaglia nell’inedito ruolo di centrale di difesa, menzioni per Moriconi e Garcia che hanno comandato il centrocampo.

Il Tabellino:

LORETO – OLIMPIA MARZOCCA 1-1 (0-0 p.t.)

LORETO: Albanesi, Ciminari, Scalella (92’ Stortoni), P. Garcia, Camilletti, Brugiapaglia, Masllavica (81’ L. Grottini), A. Moriconi, Brahimi, M. Garcia (54’ Streccioni), Pericolo. All. Bertarelli

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Marchesini, Pigini (75’ Arcuri), Tomba, Cecchetti (58’ Baldini), Rossi, Bonvini, Brunori, Moschini (68’ Pianelli, 91’ Pierucci), Omenetti, Paolini (68’ Mandolini). All. Giuliani

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: De Marino (PU), Gasperi (San Benedetto del Tronto)

RETI: 67’ Pericolo su rig., 91’ Mandolini