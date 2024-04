Pescara-Ancona, il commento di Roberto Boscaglia e gli highlights della gara

Nell’impresa di Pescara la sua firma è perfettamente leggibile. Mister Boscaglia l’ha apposta preparando nei minimi particolari la sfida, facendo calare perfettamente l’Ancona nella parte: un’interpretazione perfetta sotto il profilo tattico, ma anche mentale, in quanto nonostante l’importanza di una gara che, a tutti gli effetti, assumeva le sembianze di una finale, la formazione biancorossa è riuscita a condurre in porto la sfida senza sbavature dettate da pressione, o nervosismo, andando avanti 2-0 ma soprattutto senza dare l’impressione di rischiare, controllando la reazione del Pescara a cui è stato concesso poco o nulla.

«Avevo detto alla squadra prima di venire qui a Pescara che avremmo dovuto vincere sia qui che con la Lucchese – dice il tecnico siciliano – ed una l’abbiamo vinta, adesso dobbiamo completare l’opera battendo la Lucchese. Abbiamo un grande pubblico, sono stati importanti per noi. Sono molto felice anche per averli ripagati con questa vittoria. Abbiamo avuto una settimana di allenamenti intensa, predisposto il nostro piano partita che è stato attuato molto bene per buona parte della gara. Non abbiamo concesso quasi nulla ad un avversario forte come il Pescara. Dobbiamo essere orgogliosi della prestazione che la squadra ha offerto».

L’analisi di Boscaglia del successo all’Adriatico parte dall’atteggiamento in campo, da come l’Ancona ha approcciato all’incontro al cospetto di un avversario che ha il suo punto di forza nell’efficienza offensiva. «Non potevamo permetterci di prendere alti questi avversari – spiega – avremmo sofferto la loro qualità: loro giocano in modo molto propositivo, sia con le catene laterali che per vie interne con gli inserimenti. Siamo riusciti a stare in campo nel modo giusto, li abbiamo attesi con attenzione, la partita è andata per il verso giusto. Sono intervenuto nell’intervallo soltanto per correggere una situazione sulla destra dove Basso si faceva attrarre dalla mezzala opposta, stavamo soffrendo in quella zona dove il Pescara si infilava pericolosamente».

«A parte questo, ho solo detto ai ragazzi che l’1-0 non bastava e che avremmo dovuto cercare il raddoppio. Bravissimi loro a tradurre sul campo questa idea: Paolucci prima, poi Saco a rifinire in modo perfetto e Spagnoli a concretizzare il lavoro dei compagni. Abbiamo avuto quattro o cinque ripartenze importanti, avremmo potuto segnare ancora ma abbiamo sbagliato la rifinitura. Anche con il colpo di testa di Pasini avremmo potuto segnare ancora ma è stato bravo Plizzari». Finisce così 2-0, con i 41 punti in classifica traducibili in un unico modo: basterà battere una Lucchese che non ha più molto da dire a questo torneo per avere la certezza di mantenere la categoria. A prescindere da quel sedicesimo posto che potrebbe anche non migliorare, ma fare bottino pieno coi toscani lascerebbe immutato il divario in termini di punti dal penultimo posto occupato dalla Fermana (che nel turno conclusivo ospiterà proprio il Pescara): dieci lunghezze sono infatti sufficienti a schivare i play-out. Ed a regalare un lieto fine sul quale, solo qualche settimana fa, in pochi avrebbero scommesso.