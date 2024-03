Minuto 46: INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Minuto 45+2: DUPLICE FISCHIO, SQUADRE AL RIPOSO CON L'AREZZO AVANTI 2-0 SULL'ANCONA.

Minuto 45: Due minuto di recupero.

Minuto 41: Rischia Basso, che in area sbraccia su Pattarello il quale cade a terra, ma l'arbitro gli fa cenno di rialzarsi.

Minuto 33: Si accende Gucci, capocannoniere dei toscani, ci mette una Perucchini che poi si arrabbia con i compagni di squadra che hanno permesso all'attaccante amaranto di liberarsi e concludere dalla breve distanza.

Fuga sulla fascia di Donati che sulla trequarti scarica in mezzo dove Mondonico in spaccata non riesce ad intercettare il passaggio, raccolto da Guccione che stoppa, si porta la sfera sul sinistro e dai venti metri insacca il 2-0.

Minuto 31: GUCCIONE A SEGNO, RADDOPPIO DEI PADRONI DI CASA - AREZZO-ANCONA 2-0

Minuto 30: GOL ANNULLATO A SPAGNOLI! Perfetta l'imbucata di Basso in ripartenza per il bomber biancorosso, che sguscia in area e con un chirurgico diagionale batte in controtempo Trombini, ma il 9 dorico era partito da una posizione di offside

Prodezza del numero 11 amaranto, che a coronamento di un'azione di contropiede, controlla al limite dell'area e con un destro violento spedisce la sfera sotto l'incrocio dei pali alle spalle dell'incolpevole Perucchini.

Minuto 26: CAPOLAVORO DI GADDINI! AREZZO-ANCONA 1-0

Minuto 24: Arezzo che comincia a farsi minaccioso: prima Perucchini ci mette i pugni su un insidioso corner calciato sul primo palo, poi Pattarello con il mancino tenta la conclusione a giro non trovando, di poco, lo specchio della porta.

Minuto 18: Si fa vedere anche l'Arezzo dalle parti di Perucchini, il quale controlla con grande sicurezza la conclusione improvvisa da fuori di Pattarello, evitando anche il calcio d'angolo.

Minuto 10: PREZIOSO! Conclusione dalla distanza del centrocampista biancorosso, che prova a sorprendere Trombini il quale con qualche apprensione alza sopra la traversa, concedendo il secondo angolo del match all'Ancona.

Minuto 7: Ritmi blandi in questo avvio di gara, con l'Ancona che tiene palla.

Minuto 1: CALCIO D'INIZIO

Al “Città di Arezzo” Ancona chiamata a coniugare grinta e concretezza nel difficile match contro gli amaranto di mister Indiani. La formazione toscana negli ultimi tre mesi ha tenuto tra le mura amiche un rendimento da play-off, cedendo solo al Pescara e dimostrandosi particolarmente solida in difesa, dove però saranno assenti i titolarissimi Masetti e Risaliti, colonne centrali della retroguardia. Formazione rimaneggiata anche per i biancorossi, che oltre in difesa all’infortunato Pellizzari, ha perso in settimana anche Paolucci nel centrocampo che sarà orfano anche dello squalificato Coli Saco. Colavitto lancia dal 1’ l’ultimo acquisto Pasini nel pacchetto arretrato, Agyemang a sinistra confermato per l’acciaccato Martina, Gatto torna dall’inizio come play e davanti Giampaolo ancora a fare coppia con Spagnoli.

Le formazioni ufficiali:

AREZZO: Trombini, Lazzarini, Chiosa, Donati, Coccia, Damiani, Mawuli, Pattarello, Guccione, Gaddini, Gucci. All. Indiani

A disposizione: Borra, Ermini, Montini, Bianchi, Settembrini, Renzi, Catanese, Castiglia, Foglia, Sebastiani.

ANCONA: Perucchini, Cella, Mondonico, Pasini, Clemente, Gatto, Basso, Prezioso, Agyemang, Spagnoli, Giampaolo. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Braghetti, Barnabà, Martina, Energe, Cioffi, D’Eramo, Marenco, Radicchio, Vogiatzis, Moretti.