Convocazione e vittoria: è festa in casa Ancona Women per Maya Abram e Sophia Lisica

Prima la soddisfazione per la convocazione, poi la gioia per l’accoppiata di successi che spalanca loro le porte all’atto conclusivo della manifestazione, in programma alla fine del prossimo mese a Tirrenia. È festa grande in casa Ancona Women Respect, squadra che annovera tra le sue fila Maya Abram e Sophia Lisica che hanno vestito la casacca delle Selezione Territoriale Under 15 Femminile “Adriatica”, comprendente le giocatrici Under 15 di Marche e Romagna.

Il torneo è riconducibile al progetto formativo-educativo Calcio+15, un’iniziativa finalizzata alla crescita tecnica e personale delle giovani calciatrici Under 15 delle società sportive del territorio, promossa in sinergia dal Settore Giovanile e Scolastico e dal Club Italia. Parte integrante del progetto è, appunto, il Torneo delle Selezioni Territoriali Under 15: di fronte 18 squadre extra regionali in una competizione che si sviluppa nel corso della stagione prima in una fase preliminare (6 gironi da 3 squadre) e poi in una fase finale a 6 squadre. Le gare si giocano 9 vs 9 su campo ridotto; la “zona no-pressing” (incoraggiando il gioco dal basso, sulle rimesse dal fondo non è permesso entrare nella zona di campo compresa fra la linea di fondo e il limite dell’area di rigore) e la “green card” (per sottolineare l'importanza del Fair Play nel rispetto del regolamento e degli avversari) sono le particolarità tecniche del torneo.

La squadra “Adriatica”, che presentava nel roster le biancorosse Maya e Sophia (entrambe classe 2009 e rispettivamente portiere e attaccante, la seconda scesa in campo con la fascia di capitano al braccio), ha battuto 2-1 la Taurinense – formazione piemontese – e la Via Emilia, concludendo così il mini girone a punteggio pieno e qualificandosi per la Final Six in programma tra il 27 ed il 30 marzo al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Un grande motivo di vanto per l’Ancona Women Respect, che sottolinea una volta di più l’eccellente lavoro svolto nel quotidiano, ed un contributo importante finalizzato alla crescita dell’intero movimento sia localmente che nell’intera regione.