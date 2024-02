Gol e spettacolo contro il S.Orso: i Portuali vincono e risalgono in vetta

Una vittoria da urlo, generata da una prestazione battagliera e di grande spessore, fotografia di una partita palpitante, “catturata” tra il verde del Giuliani e il grigio di un pomeriggio nuvoloso. Ma alla fine esce il sole, eccome, sopra le teste dei Portuali Dorica che superano 3-2 un forte Sant’Orso e riprendono, almeno fino a domani, le redini della classifica del girone A di Promozione.

Più che una partita, un concentrato di emozioni per oltre 90 minuti. Iniziano i fanesi a darci sotto e sfiorano il gol dopo 3 minuti con la spaccata di Rovinelli, che sorvola la sbarra di un niente. I Dockers reagiscono e si proiettano in avanti, ma un tocco sospetto in area di rigore non viene giudicato irregolare da Mancini di Macerata. E’ al 12’ che i ragazzi di Ceccarelli la sbloccano, con il solito De Marco, sempre più decisivo, che di mancino fredda Palazzi. Un vantaggio illusorio, però, perché Donati rifinisce di testa una bella transizione ospite e riporta tutto in parità. Al 23’, invece, l’uomo del momento Lazzarini si intesta la paternità del controsorpasso: per due volte “combatte” con Palazzi e la seconda è quella buona per il 2-1 anconetano. Al 40’, quindi, è il turno di Santoni, il più lesto di tutti a fiondarsi su una palla vagante nei 16 metri, prima di essere festeggiato dal gruppo per una rete che si rivelerà decisiva.

Ripresa che comincia subito sotto il segno dei Portuali: De Marco calcia da posizione defilata e sfiora il palo. Quindi, al 61’, Luchetti è ben imbeccato e ringrazia accorciando le distanze a -1. Segue un’occasione per Marzioni che, su corner di Sassaroli, va a botta sicura e la palla esce di centimetri. Alla mezzora Tavoni veste i panni del docente e dirige la lezione di parate, murando una staffilata di Bastianoni. L’ultimo brivido per i Dockers è sull’incursione dalla destra che rimette Luchetti in condizioni favorevoli per calciare, ma la situazione sfuma. Poi arriva il triplice fischio, e la squadra anconetana può festeggiare e salire a quota 43 in graduatoria. Prossima fermata, domenica 3 marzo, Pergola.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA-S.ORSO 3-2 (3-1 p.t.)

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Santoni, Candolfi, Giampaoletti (44’ Catalani), Savini, Severini, De Marco (89’ Venanzi), Sassaroli, Marzioni (79’ Pascali), Mascambruni (83’ Piermattei), Lazzarini (64’ Rinaldi). All. Ceccarelli

SANT’ORSO 1980: Palazzi, Tonucci, Vitali (34’ Ferri), De Angelis, Fontana (87’ Paolini), Mattioli, Saurro (71’ Tanfani), Rovinelli (61’ Riberti), Donati, Bastianoni, Luchetti. All. Fulgini (squalificato)

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Bellagamba (MC)

RETI: 12’ De Marco, 18’ Donati, 23’ Lazzarini, 40’ Santoni, 60’ Luchetti