Monologo Portuali senza lieto fine: contro il Valfoglia è solo 1-1

Da un lato la rabbia per un gol viziato, tra un contatto al limite e un possibile offside, preso a bruciapelo e uno non convalidato, quello della vittoria, allo scadere. Dall’altro la consapevolezza che i Portuali sono sul pezzo, sapendo reagire anche stavolta alle difficoltà sfoderando una prova che avrebbe meritato maggiore fortuna. Finisce 1-1 la delicata sfida contro il Valfoglia. Merito del guizzo, in mischia, di Mascambruni, dopo il passo in avanti dei pesaresi con Cirulli. Con il rammarico per la rete di Catalani non convalidata, dalla terna, nello stupore generale.

Tant’è, i Dockers erano desiderosi di fornire una risposta alle due sconfitte consecutive, mettendo a tacere le chiacchiere che hanno accompagnato gli ultimi giorni. La reazione c’è stata: potevano essere tre punti, ne è arrivato uno. Pronti, via e un contrasto borderline su Rinaldi, colpito alla nuca, permette a Cirulli di scattare sul filo del fuorigioco: l’esterno del Valfoglia ringrazia ed è abile a superare Tavoni in uscita, il quale intuisce ma non riesce a disinnescarlo. Una partenza choc per i ragazzi di Ceccarelli, sotto di uno dopo appena 45 secondi. La replica è nell’azione di Mascambruni che conduce una splendida transizione: palla a Marzioni sull’out di sinistra, tiro murato da Sodani. Al 15’ contropiede degli ospiti, con Tavoni che para su Bartomioli. Quindi, tra il 16’ e il 33’, due colpi di testa di Ragni, sempre pericoloso sugli sviluppi dei corner. Preludio alle due più grandi chance dei Dockers, con Sassaroli, prima, fermato in maniera miracolosa da Gallotti, quindi con Mascambruni, che beffa l’avversario sullo stretto e tira sul palo lontano: fuori di niente.

Nella ripresa il monologo dei Portuali Dorica non cambia, mentre il Valfoglia tende a spezzare il gioco e a lavorare di rimessa. Gli anconetani si scuotono ulteriormente, ma per il pari bisogna attendere il 75’: galoppata di Tonini sulla sinistra, cross in mezzo e Mascambruni la tocca su Cenciarini, con la palla che finisce in fondo al sacco. Dieci minuti dopo, Tavoni è monumentale su un tiro deviato di Balducci. Il forcing finale è tutto di marca dorica. Da segnalare, proprio in pieno recupero, lo spiovente di Sassaroli in area, sul quale Catalani, partito da dietro in una mischia feroce in area, si avventa di testa e trafigge l’incolpevole Sodani, ma l’assistente tira su la bandierina e l’arbitro annulla per presunto fuorigioco. Resta l’amaro in bocca per la formazione di mister Ceccarelli, resta una prova maiuscola, dopo due passi falsi di fila. Sabato alle 15 la trasferta di Osimo Stazione per trasformare il rammarico di un pari stretto nella fame di un risultato da tre punti.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA- VALFOGLIA 1-1 ( 0-1 p.t.)

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Ragni, Candolfi, Rinaldi (55’ Pascali), Santoni, Severini (55’ Tonini), De Marco (10’ Giampaoletti), Sassaroli, Marzioni (82’ Venanzi), Mascambruni (80’ Catalani), Lazzarini. All. Ceccarelli

VALFOGLIA: Sodani, Morbini (76’ Balducci), Cenciarini, Gallotti, Pagnello, Passeri, Ricciotti, Cirulli (38’ Scoccimarro), Tatò (62’ Carboni), Diomede, Bartomioli (82’ Volpini). All. Cicerchia

ARBITRO: Uncini (Jesi)

ASSISTENTI: Caporaletti (MC), Belleggia (FM)

RETI: 1’ Cirulli, 75’ Mascambruni