L'aria pesarese non giova ai Portuali: i dorici sconfitti di misura a Fermignano

Dopo la bella vittoria col Marina, arriva il secondo stop di fila, in terra pesarese, per i Portuali Dorica, che vengono superati dalla Fermignanese 1-0. Decide un gol, a ridosso dell’intervallo, di Montanari, abile a sfruttare un errato disimpegno dei Dockers e a superare Tavoni. Nonostante un secondo tempi molto propositivo, i ragazzi di Ceccarelli non sono riusciti a raggiungere il pari per merito dell’ottimo Fiorelli, autore di almeno un paio di interventi di alto livello sui tentativi di Mascambruni, Lazzarini, Sassaroli e De Marco.

Il quinto k.o. in campionato lascia a quota 36 in graduatoria la squadra dorica, raggiunta dal Moie Vallesina. Sabato altro match fuori casa per i Dockers: appuntamento alle 15 per la complessa sfida con il Barbara Monserra.

Il Tabellino:

FERMIGNANESE- PO RTUALI ANCONA 1-0 ( 1-0 p.t.)

FERMIGNANESE: Fiorelli, Mariotti, Masullo (68’ Garota), Lucciarini, Fraternali, Santi, Bozzi (82’ Filippucci), Labate, Montanari (86’ Ait Brahim), Calvaresi (80’ Di Simoni), Cinotti (68’ Patarchi). All. Fini

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Ragni, Tonini (83’ Sbrolla), Rinaldi (70’ Pascali), Savini, Santoni (63’ Severini), Piermattei (46’ Mascambruni), Sassaroli, Marzioni, Lazzarini, De Marco. All. Ceccarelli

ARBITRO: Eletto (MC)

ASSISTENTI: Cerca (Jesi), Pizzuti (MC)

RETE: 38’ Montanari