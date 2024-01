Scivolone Portuali: sconfitti 2-0 dal fanalino di coda Vismara

Dalla seconda di ritorno scaturisce uno dei risultati più sorprendenti della stagione. A compiere l’impresa è infatti il Vismara fanalino di coda del torneo, che a distanza di oltre tre mesi dall’unica vittoria conquistata in campionato (4-3 a Fano sul campo del Sant’Orso), coglie l’intera posta in palio per la prima volta tra le mura amiche piegando la capolista Portuali. Un gol per tempo consente ai giallorossi di stoppare la marcia dei “Dockers”, arrivati all’appuntamento dopo le vittorie interne contro Villa San Martino ed Atletico Mondolfo Marotta e che conservano ancora il comando della graduatoria del Girone A nonostante il quarto k.o. in campionato.

Nella prima parte di gara la squadra di mister Ferri contrasta nel gioco i dorici soprattutto nella metà campo e con un costante pressing sulla trequarti. Al 28’ i pesaresi si portano in vantaggio con Renzi che approfitta proprio di una indecisione nel rinvio con i piedi di Tavoni, rubandogli palla per poi depositarla in rete a porta vuota. Reagiscono vanamente i ragazzi di mister Ceccarini, con una conclusione a rete al 41’ neutralizzata con una presa sicura da Melchiorri.

Ripresa con i Portuali che provano ad ottenere il pareggio con un tiro ravvicinato in area di Mascambruni deviato in angolo da Melchiorri. Il Vismara non si fa schiacciare ed al 61’ scalda le mani a Tavoni con un tiro di Beninati. Ci riprovano ancora i “Dockers” prima al 64’ con una punizione da fuori area di Sassaroli (Melchiorri provvidenziale nel togliere la palla dall’incrocio deviandola in angolo) e poi al 75’ con De Marco la cui conclusione angolata è bloccata ancora dall’estremo difensore del Vismara a terra. Passano due minuti ed al 77’ sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, il direttore di gara su mischia in area Portuali fischia un penalty per un fallo di mano. Trasforma dal dischetto Letizi per il raddoppio dei pesaresi, che controllano senza correre rischi fino alla fine del match, nonostante i sette minuti di recupero.

Il Tabellino:

VISMARA- PORTUALI DORICA 2- 0 (1-0 p.t.)

VISMARA: Melchiorri, Liera, Beninati, Harrach, Bertuccioli, Palazzi, Nicolini (94’ Iacomucci), Letizi, Renzi (90’ Capomaggi), Gaudenzi (87’ Ballotti), Pistola (82’ Rossi). All. Ferri

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Candolfi, Tonini, Rinaldi (66’ Pascali), Savini, Ragni (80’ Piermattei), De Marco, Lazzarini, Gioacchini (91’ Sbrolla), Mascambruni (55’ Sassaroli), Marzioni (76’ Catalani). All. Ceccarelli

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Tayeb (PU)

RETI: 28’ Renzi, 78’ Letizi su rig.