Il morso del...Ragni è fatale al Marina. I Portuali nel finale centrano il successo

Fondamentale vittoria dei Portuali Dorica che, al Giuliani di Torrette, superano 1-0 il Marina e riprendono la marcia dopo la battuta d’arresto col Vismara. Decide la partita un gol di Ragni, il più abile di tutti a svettare in area di rigore e ad indirizzare di testa il pallone dove Coacci non può arrivare. Prima della partita, il presidente dei Dockers Davide Pucci ha premiato Mascambruni per le cento partite con la maglia degli anconetani. Poi arriva il fischio d’ìnizio, e subito una bella combinazione porta Marzioni al tiro: Ricci controlla in due tempi. Sempre Marzioni, al 13’, cerca il colpo da punizione ma la palla esce di mezzo metro. Il Marina replica al 23’, grazie ad un’intuizione di Sabbatini che in scivolata trova Tavoni attento a bloccare. Al 28’ occasione in mischia da calcio di punizione, Sassaroli si avventa ma il cuoio sfila a lato. Una gara molto equilibrata nel primo round, che si chiude con l’infortunio di Gioacchini dopo uno scontro con Ricci: la speranza e l’augurio di ritrovarlo presto in campo.

Dopo la pausa lunga è il Marina a confezionare la prima chance con Rossetti che calcia forte dal limite ma Tavoni respinge. Gli ospiti prendono coraggio e chiedono ai Dockers uno sforzo in più in difesa. Al 52’ è il turno di Gagliardi: sempre Tavoni a dire di no. Segue un altro guizzo di Sabbatini, quindi – dopo una fase molto contratta – ci prova Pascali su assist di Lazzarini, ma la palla non si abbassa a sufficienza. È, tuttavia, preludio al gol del minuto 84: corner perfetto di Sassaroli, Ragni stacca sul secondo palo e inchioda l’1-0. Sull’occasione del pari ospite, ci pensa invece Tavoni a miracoleggiare sulla sventola da fuori di Rossetti. L’ultima chance è per i Dockers col controbalzo di Pascali che non inquadra il bersaglio, poi arriva il triplice fischio che permette ai dorici di festeggiare tre punti tanto sudati, quanto essenziali.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA – MARINA 1-0 (0-0 p.t.)

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Ragni, Tonini, Candolfi (94’ M. Piermattei), Savini, Santoni, De Marco (75’ Giampaoletti), Sassaroli, Gioacchini (45’ Pascali), Mascambruni (61’ Rinaldi), Marzioni (63’ Lazzarini). All. Ceccarelli

MARINA CALCIO: Ricci (51’ Coacci), Medici, Maiorano (81’ Droghini), Rossetti, Giovagnoli, Cucinella, Sabbatini (78’ Moliterni), Testoni, G. Piermattei, Rossini (72’ Gabrielli), Gagliardi (87’ T. Catalani). All. Giorgini

ARBITRO: Gasparoni (Jesi)

ASSISTENTI: Sorrentino (San Benedetto del Tronto), De Marino (PU)

RETE: 84’ Ragni