Doppio Lazzarini, i Portuali tornano alla vittoria. Esordio amaro per Busilacchi sulla panchina dell'Osimo Stazione

L’Osimo Stazione cade al Bernacchia-Asa Arena contro i Portuali Dorica per 2-0. Esordio amaro per il nuovo mister Massimo Busilacchi, che dopo il terremoto di inizio settimana (il quale ha fatto registrare anche le dimissioni del direttore sportivo Massimo Minnozzi) ha assunto la guida tecnica della squadra raccogliendo l’eredità di Marco Michettoni, sollevato dall’incarico lunedì scorso.

Gara equilibrata in avvio con i biancoverdi che cominciando col piede giusta, ma la prima occasione è di marca anconetana con Lazzarini, il cui tiro non centra la porta. Al 28’, il lampo della Stazione con un ispirato Staffolani che sfiora l’eurogol da centrocampo, Tavoni fuori dai pali innesca la retromarcia e compie un prodigioso recupero. Botta e risposta fra le due compagini fino a quando Marzioni approfitta di un disimpegno impreciso e serve Lazzarini che, a tu per tu con Bottaluscio, non sbaglia siglando l’1-0 al 36’. Passano appena 4 minuti e Mascambruni, da posizione decentrata, calcia di prima intenzione e colpisce il palo. Ora il forcing dorico è asfissiante e poco prima del duplice fischio produce il raddoppio firmato ancora una volta da Lazzarini che capitalizza al meglio un passaggio di Pascali.

Nel secondo tempo, la Stazione aumenta l’intensità e si getta in avanti a caccia del gol per riaprire il match, con i Portuali che giocano di rimessa chiudendo tutti gli spazi. Per i locali, ci provano Gelli in mischia, poi Polenta dal limite, senza creare grossi grattacapi alla retroguardia dei Portuali. Al 75’, Staffolani calcia un’insidiosa punizione, costringendo Tavoni agli straordinari per deviare la sfera in angolo. I ferrai continuano a premere, mail generoso forcing risulta vano: non succede più nulla fino al termine, i Portuali espugnano il “Bernacchia” e festeggiano.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE-PORTUALI ANCONA 0-2 (0-2 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi Strologo (92’ Karalliu), Ippoliti, Rinaldi, Staffolani, Gyabaa (82’ Pesaresi), Polenta, Gelli (72’ Caruso), Camilloni, Coppi (46’ Giuliani). All. Busilacchi

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Ragni (64’ De Marco), Tonini, Giampaoletti (83’ Piermattei), Savini, Severini, Marzioni, Sassaroli (76’ Catalani), Pascali (64’ Candolfi), Mascambruni (74’ Santoni), Lazzarini. All. Ceccarelli

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Silvestri (AP), Ribera (FM)

RETI: 36’ e 45’ Lazzarini