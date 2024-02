L'Osimo Stazione crolla a Pesaro, terno secco del Villa San Martino

Giornata da dimenticare per l’Osimo Stazione. Il Villa San Martino fa valere il fattore campo e batte 3-0 i ferrai, aggiudicandosi un importante scontro salvezza. Buono l’approccio in avvio dei biancoverdi, ma non è bastato per conquistare punti lontano dal “Bernacchia”, con una battuta d’arresto che impone un’immediata reazione.

Partenza sprint per gli uomini di mister Michettoni che si riversano nella metà campo dei locali. Possesso palla e spinta offensiva non producono però azioni degne di nota. E così, a passare in vantaggio sono i padroni di casa al 33’ con il subentrato Giannelli, che in girata trova l’incrocio dei pali alla sinistra dell’incolpevole Bottaluscio. I biancoverdi non mollano, si gettano in avanti a caccia del pari. Ci prova Pesaresi, senza fortuna. Tutt’altra sorte, invece, per Ugolini che al 41’ trova il raddoppio che permette ai padroni di casa di arrivare all’intervallo avanti di due reti.

Squadre di nuovo in campo nel secondo tempo e per la Stazione piove immediatamente sul bagnato: Lucio Tartaglia firma il 3-0 dopo appena 6 minuti di gioco. Ora la strada è tutta in salita. Qualche avvicendamento per i biancoverdi con l’obiettivo di cambiare l’inerzia, mentre il Villa San Martino rafforza la sua linea di centrocampo per arginare il forcing avversario. Si procede speditamente verso il 90’ senza nulla, o quasi, da segnalare. Termina 3-0 con i pesaresi che scavalcano l’Osimo Stazione in classifica agganciando la dodicesima posizione.

Il Tabellino:

VILLA SAN MARTINO-OSIMO STAZIONE 3-0 (2-0 p.t.)

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Fabbri, Bonci (84’ Zaccarelli), Ascani, Righi, Montanari, Balleroni (90’ Piccioni), Ugolini (65’ Marinelli), Messina (28’ Giannelli), Paoli, L. Tartaglia (90’ Pasini). All. Pompei

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Ippoliti (53’ Giuliani), Coppi (75’ Caruso), Staffolani, Pizzuto (83’ Parissi), Rinaldi, Masi, Giri (65’ Gelli), Pesaresi (65’ Karalliu), Camilloni, Polenta. All. Michettoni

ARBITRO: Lombi (MC)

ASSISTENTI: Bejko (Jesi), De Marino (PU)

RETI: 33’ Giannelli, 41’ Ugolini, 51’ L. Tartaglia