Fermignanese, micidiale uno-due in apertura: Osimo Stazione senza scampo

La Fermignanese espugna 2-0 il Bernacchia-Asa Arena. Giornata da dimenticare per l’Osimo Stazione che prove generosamente a risalire la china dopo una partenza ad handicap, ma senza riuscire a sfruttare le occasioni create. Nell’economia del risultato finale pesano le due reti in avvio degli ospiti, che già dopo dieci minuti conducono 2-0. Il vantaggio è siglato da Calvaresi, il raddoppio è di Mariotti, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Uno uno-due micidiale, ma i biancoverdi tentano comunque una reazione, pur rischiando grosso in mischia quando la Fermignanese è fermata dalla traversa che nega agli ospiti la rete del tris.

Con il passare dei minuti, l’undici di mister Michettoni prende fiducia e si fa vedere dalle parti di Fiorelli con Pizzuto, che prima ci prova con i piedi dall’area piccola e poi di testa, quindi con Camilloni e Giuliani ma senza troppa frotuna. Nella ripresa, è ancora Camilloni a rendersi pericoloso. Diverse le sostituzioni fra i locali per l’auspicabile cambio di ritmo, ma la Fermignanese si difende con ordine rendendosi insidiosa in ripartenza. Pochi i varchi percorribili e ci si avvia velocemente al termine. Al minuto 88 Gyabaa si becca il secondo giallo e deve lasciare il campo. E arriva, inesorabile, il triplice fischio finale che vede i pesaresi esultare per tre punti buoni per continuare a gravitare nell’orbita della zona play-off.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE-FERMIGNANESE 0-2 (0-2 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bonifazi, Strologo (57’ Coppi), Caruso (57’ Giri), Staffolani, Pizzuto, Rinaldi, Masi, Gyabaa Douglas, Giuliani, Camilloni, Polenta (57’ Pesaresi). All. Michettoni

FERMIGNANESE: Fiorelli, Mariotti, Masullo, Calvaresi (90’ Filippucci), Fraternali, Santi, Labate, Bozzi, Montanari (80’ Di Simoni), Cleri (20’ Lucciarini), Cinotti (87’ Izzo). All. Fini

ARBITRO: Spadoni (PU)

ASSISTENTI: Gasparri (PU), Federici (AP)

RETI: 5’ Calvaresi, 9’ Mariotti