Osimo Stazione, occasione sciupata: con il Vismara ultimo in classifica è solo 0-0

Si morde i gomiti l’Osimo Stazione. Contro il fanalino di coda Vismara, l’undici di mister Michettoni non va oltre lo 0-0. Tantissimo rammarico, considerando anche la superiorità numerica in campo dal 73′ in poi (espulsione per fallo di reazione di Letizi), e un solo punto conquistato fra le mura amiche, che conferma anche il momento positivo degli ospiti i quali – in occasione della scorsa giornata – erano riusciti a batterein casa addirittura la capolista Portuali.

Partono bene gli ospiti, rendendosi subito pericolosi. I ferrai tentano la reazione e con il passare dei minuti guadagnano spazi in campo, non riuscendo però ad affondare il colpo. Ci provano Masi, Giuliani e Camilloni, senza troppa convinzione. Dopo il rientro in campo seguente all’intervallo tra i due tempi, Pesaresi va vicinissimo al vantaggio, se non fosse per l’intervento provvidenziale di un difensore avversario. Il Vismara non resta comunque a guardare e crea più di un grattacapo. È ancora Pesaresi a far sudare freddo la difesa ospite: stavolta è il palo che salva l’undici guidato da mister Ferri. Al 73’, il rosso diretto a Letizi per fallo di reazione. Occasione ghiotta per l’Osimo Stazione, che non riesce tuttavia a sfruttare l’uomo in più prima dell’inesorabile triplice fischio finale.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE-VISMARA 0-0

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bonifazi, Strologo, Coppi (78’ Karalliu), Staffolani, Pizzuto, Rinaldi, Masi, Gyabaa Douglas, Giuliani (71’ Mazzocchini), Camilloni, Pesaresi (83’ Gelli). All. Michettoni

VISMARA: Melchiorri, Liera, Beninati, Harrach, Bertuccioli (67’ Colagiovanni), Palazzi, Nicolini, Letizi, Rossi, Gaudenzi, Pistola. All. Ferri

ARBITRO: Cesca (MC)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Beldomenico (Jesi)