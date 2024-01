Osimo Stazione, blitz a Chiaravalle: Camilloni e Gyabaa stendono la Biagio

L’Osimo Stazione brilla a Chiaravalle. Sul campo della Biagio Nazzaro, l’undici di mister Michettoni offre una prestazione concreta ottenendo una vittoria sofferta ma preziosissima, che permette ai biancoverdi di tornare a fare a bottino pieno a distanza di un mese e mezzo dall’ultimo successo. Apre Matteo Camilloni in avvio, chiude Kwame Gyabaa Douglas a tempo scaduto, per il terzo sigillo esterno in campionato. La rete che sblocca il punteggio in favore dei ferrai arriva già al terzo minuto di gioco. A siglarla è Camilloni che approfitta di un controllo sbagliato del portiere locale, servito in retropassaggio, per rubare palla e insaccare. Fulmineo il forcing dei chiaravallesi che obbliga l’Osimo Stazione a ripiegare in difesa, stringendo tempestivamente le maglie e affidandosi alle ripartenze, che creano comunque qualche grattacapo ai padroni di casa, soprattutto nella seconda metà del primo tempo. Si va negli spogliatoi per il riposo sullo 0-1.

Di nuovo in campo, le due squadre battagliano su ogni pallone, con i ferrai che si compattano per proteggere il vantaggio, manovrando con attenzione e arginando gli affondi della Biagio con grande concentrazione. I minuti passano senza azioni di rilievo. Al minuto 85 Bottaluscio esce per neutralizzare il tiro di un avversario e subisce un infortunio alla mano (venendo accompagnato in ospedale per accertamenti). Al suo posto, entra Bonifazi. Il raddoppio giunge a tempo scaduto, quando Mazzocchini si libera e serve ottimamente Gyabaa che calcia alla perfezione un pallone per nulla semplice, beffando Sartarelli. Può esplodere la gioia del popolo biancoverde. Il triplice fischio arbitrale sancisce la splendida affermazione esterna.

Il Tabellino:

BIAGIO NAZZARO-OSIMO STAZIONE 0-2 (0-1 p.t.)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Sartarelli, Agostinelli (84’ Terranova), Guerri (67’ Severini), Cardinali, Ortolani, Petoku, Parasecoli, Cecchetti, Canulli, Coppari, Borocci. All. Domenichetti

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio (85’ Bonifazi), Strologo, Caruso (94’ Gasparrini), Staffolani, Pizzuto, Rinaldi, Masi, Gyabaa Douglas, Giuliani (65’ Mazzocchini), Camilloni (84’ Ippoliti), Pesaresi (77’ Coppi). All. Michettoni

ARBITRO: Domizi (MC)

ASSISTENTI: Micheli (Jesi), Belleggia (FM)

RETI: 3’ Camilloni, 92’ Gyabaa Douglas