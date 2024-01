La Castelfrettese spinge, ma non passa: contro la Pergolese finisce a reti bianche

Non sfonda la Castelfrettese, rimasta senza successi per l’ottava giornata consecutiva. Strappa un punto prezioso la Pergolese, salvata dalla traversa e dalla parata decisiva di Aluigi. Privo di Capitani e con Brunori in panchina non al meglio della condizione, il tecnico biancorosso Fenucci ritrova Simone che agisce al centro della difesa con il classe 2004 Scortechini, mentre il rientrante Sampaolesi e Lucchetti agiscono sulle corsie laterali. In attacco torna titolare Rocchi che affianca Beta con Mazzarini e Mechri sugli esterni. Dall’altra parte Guiducci lascia in panchina Carbonari, Bucefalo e Fraternali affidando agli under Petrucci e Casagrande il compito d’ispirare il nuovo acquisto Ciacci. Viene adattato a centrocampo il capitano Savelli con Rebiscini schierato nel trio difensivo insieme a Lattanzi e Bartolucci.

La Castelfrettese sfiora subito il vantaggio con Rocchi, che timbra la traversa sulla punizione di Palazzi. Il vantaggio è sfiorato anche da Mechri, il cui tentativo è neutralizzato da un difensore su traversone di Mazzarini, e da Beta, precipitoso da posizione ravvicinata. Nel finale della prima frazione Rocchi reclama il penalty sulla lunga rimessa laterale di Lucchetti, ma l’arbitro Alfonsi lascia correre. A inizio ripresa serve l’intervento provvidenziale di Aluigi per negare il vantaggio sulla ripartenza di Beta. La Pergolese rivoluziona l’attacco con Fraternali e Bucefalo, ma fatica a rendersi pericolosa. La Castelfrettese spinge con decisione, ma il gol non arriva.

Il Tabellino:

CASTELFRETTESE - PERGOLESE 0-0

CASTELFRETTESE: Tomba, Sampaolesi (75’ Brunori), Lucchetti, Simone, Scortechini, Bartolini, Mechri (81’ Ginesi), Mazzarini (70’ Mosciatti), Rocchi, Palazzi (81’ Zannini), Beta. All. Fenucci

PERGOLESE: Aluigi, Salciccia, Fontana, Bartolucci (46’ Fraternali), Lattanzi, Rebiscini, Savelli (92’ Anastasi), Gaia (59’ Alessandri), Ciacci (72’ Bucefalo), Petrucci, Casagrande (46’ Di Pietro). All. Guiducci

ARBITRO: Alfonsi (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Murarasu (AN), Federici (AP)