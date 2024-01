Castelfrettese, la luce resta spenta: "Frogs" sconfitti di misura dal Valfoglia

Il ritorno di Claudio Cicerchia rigenera il Valfoglia che esorcizza il tabù casalingo. Resta in crisi la Castelfrettese, precipitata sul terzultimo gradino dopo la quarta sconfitta nelle ultime sei partite. Privo dello squalificato Yuri Sampaolesi e degli infortunati Rango, Simone, Capitani e Piancatelli, il tecnico biancorosso Fenucci lancia dal primo minuto i nuovi acquisti Zannini, che agisce da interno di centrocampo, e Mechri, schierato in attacco. Al centro della difesa la scelta ricade sul classe 2004 Scortechini al fianco di Lucchetti con Mazzarini e Bartolini sulle corsie laterali. Dall’altra parte Cicerchia, tornato sulla panchina del Valfoglia al posto di Renzi a cui è costato caro il poker casalingo incassato dal Villa San Martino, rinuncia al portiere Adebiyi e al trequartista Diomede. Il nuovo mister concede fiducia a Sodani tra i pali e propone Ricciotti, Cirulli e Bartomioli a sostegno del classe 2004 Tatò.

Il Valfoglia colpisce subito col pallonetto chirurgico di Bartomioli sull’uscita di Tomba al limite dell’area. Il pareggio è sfiorato dall’inzuccata di Mazzarini che non inquadra il bersaglio sul corner di Palazzi. Allo scadere della prima frazione serve il salvataggio provvidenziale di Cenciarini sulla linea di porta per sventare la deviazione in mischia di Zannini. Nella ripresa la Castelfrettese spinge con decisione, ma la difesa del Valfoglia trema solo nel finale sulla punizione di Palazzi che timbra il palo interno. La squadra di Cicerchia stringe i denti e conquista tre punti di platino tornando a festeggiare davanti al pubblico di casa dopo tre k.o. consecutivi, mentre la Castelfrettese non esce dal tunnel.

Il Tabellino

VALFOGLIA - CASTELFRETTESE 1-0 (1-0 p.t.)

VALFOGLIA: Sodani, Pagniello, Cenciarini, Gallotti, Passeri, Fraternali, Ricciotti, Scoccimarro, Tatò (57’ Carboni), Cirulli (81’ Balducci), Bartomioli (86’ Morbidi). All. Cicerchia

CASTELFRETTESE: Tomba, Mazzarini, Luchetti, Brunori, Scortechini, Bartolini, Ginesi (53’ Mosciatti), Zannini (60’ Rocchi), Beta, Palazzi, Mechri (78’ Santinelli). All. Fenucci

ARBITRO: Tavani (Jesi)

ASSISTENTI: Piccinini (AN), Compagnucci (MC)

RETE: 6’ Bartomioli