Il Fabriano Cerreto non sbaglia: piega 3-1 l'Osimo Stazione e sale in cima alla classifica

Il Fabriano Cerreto batte un generoso Osimo Stazione e sale in vetta. Continua la marcia dei “cartai”, arrivati a quota 17 risultati utili consecutivi con l’affermazione dell’Aghetoni ai danni dei biancoverdi, i quali hanno avuto il merito di lottare per tutto l’arco della gara per tutta la gara, creando anche la palla del pari sul momentaneo 2-1 dei padroni di casa. Ma in fase difensiva la Stazione non è riuscita a contenere l’enorme potenziale dell’undici di Stefano Tiranti (in tribuna perché squalificato) e soprattutto per questo ha pagato dazio ed è tornata a casa dal match domenicale a mani vuote.

Gara scoppiettante sin dall’avvio. Per primo ci prova Zuppardo che calcia alto dopo una azione personale. Al secondo tentativo Fabriano Cerreto in vantaggio: punizione di Tizi, spizzata di Zuppardo, deviazione al volo di Stortini ed è 1-0. Replica subito l’undici di Michettoni, che con Rinaldi in mischia sugli sviluppi di un corner pareggia i conti. Occasioni in serie: Marinelli sfiora la rete per i locali al 16’, mentre al 23’ Camilloni si fa 50 metri palla al piede e calcia rasoterra ma Spitoni para. Altri tentativi di Gramaccia (para Bonifazi) e Zuppardo (tiro debole), poi a ridosso dell’intervallo, nel secondo minuto di recupero, il solito incontenibile Zuppardo riceve palla da Barilaro, si gira e trova il varco per gonfiare la rete che manda i padroni di casa al riposo avanti 2-1.

Nella ripresa già al 51’ l’Osimo Stazione potrebbe pareggiare, ma Giuliani a tu per tu con Spitoni si fa ipnotizzare. Insiste con tenacia la Stazione, che al 63’ si rende pericolosa ancora con Giuliani fermato in extremis dalla difesa avversaria. Poco dopo lo schiaffo che chiude la pratica: Zuppardo, ancora lui, da posizione defilata fa partire un gran destro che si infila nell’angolino opposto. E’ il 3-1 a cui l’Osimo Stazione prova a replicare, trovando però la strada sbarrata da un Fabriano Cerreto arcigno su ogni palla e in ogni situazione.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO-OSIMO STAZIONE 3-1 (2-1 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Barilaro, Marino, Stortini, Carnevali (90’ Poeta), Marinelli (62’ Crescentini), Francesconi, Gramaccia, Corazzi (70’ Carmenati), Tizi (50’ Bezziccheri), Zuppardo. All. Ruggeri

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bonifazi, Strologo, Rinaldi, Pizzuto (85’ Marini), Karalliu (65’ Polenta), Gyabaa (80’ Gasparrini), Camilloni, Masi (90’ Giri), Caruso, Mazzocchini (65’ Pesaresi), Giuliani. All. Michettoni

ARBITRO: Uncini (Jesi)

ASSISTENTI: Ribera (FM), Riggio (MC)

RETI: 7’ Stortini, 14’ Rinaldi, 47′ e 65’ Zuppardo