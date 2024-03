Tra tanti interrogativi, l'Ancona ad Arezzo alla ricerca di una risposta convincente

L’andata segnò il ritorno in panchina di Colavitto ed una vittoria scacciapensieri. Rispetto ad allora, questo return match con l’Arezzo trova l’Ancona in una situazione analoga, ovvero a caccia di una vittoria che abbia la funzione di riportare un po’ di sereno. Il tragitto che porta alla sfida contro i toscani è stato pieno di turbolenze: la sconfitta di Rimini maturata in dieci minuti (con tre gol subiti), le parole del ds Micciola che ha invitato la squadra a “svegliarsi” ed il nuovo rinvio dell’appuntamento tra il patron Tiong ed il sindaco del capoluogo Daniele Silvetti, per la firma sui documenti per l’acquisto dei terreni sui quali verrà realizzato il centro sportivo biancorosso. Sufficiente per far alzare nuovamente la temperatura delle preoccupazioni del popolo dorico, che si interroga sul futuro di club e squadra in presenza di un crocevia essenziale nella lotta per mantenere la categoria. Da affrontare, peraltro, senza due tra le pedine più in forma come Saco e Paolucci.

Decisamente più tranquillo l’Arezzo, alla ricerca di punti pesanti per lasciarsi alle spalle il timore di essere risucchiata nella lotta salvezza e concentrarsi su quella per entrare nella griglia dei play-off. Davanti ai propri tifosi, i toscani negli ultimi tre mesi hanno ceduto solo al cospetto del Pescara, battuto Perugia, Rimini e Recanatese e pareggiato a reti bianche contro l’Entella ed 1-1 con la Lucchese, incassando nel complesso appena tre reti in sei gare.

Le probabili formazioni

La squadra toscana dovrà fronteggiare le assenze di Masetti e Risaliti, fermati dal giudice sportivo. Probabile il ricorso pertanto a Chiosa e Polvani al centro di una retroguardia a quattro, davanti a Trombini, che si completerà con Montini e Donati, sebbene sia possibile anche l’utilizzo a destra di Lazzarini. A centrocampo Indiani potrà scegliere tra Damiani, Foglia, Bianchi e Mawuli, a concorrere per due maglie, meno dubbi invece sul versante offensivo: Gucci guiderà l’attacco, alle sue spalle Guccione e sugli esterni Pattarello e Settembrini, con Gaddini come alternativa.

Diversi i dubbi che Colavitto deve sciogliere, in considerazione della squalifica di Saco e dell’indisponibilità di Paolucci, che a causa di una distrazione del radio seguente ad una caduta in allenamento, sarà costretto a dare forfait. Una prima ipotesi di centrocampo è quella vista ultimamente con un play e due interni, e prevederebbe l’utilizzo di Gatto, Basso e Prezioso con le alternative costituite da Vogiatzis e Cioffi a seconda della necessità di conferire solidità o imprevedibilità, mentre sugli esterni solito ballottaggio tra Clemente e Barnabà a destra e Martina-Agyemang a sinistra, con i primi in vantaggio. La seconda porterebbe invece a rinunciare ad un uomo in mediana per rispolverare il tridente: insieme a Spagnoli, e ad uno tra Giampaolo ed Energe, potrebbe allora essere schierato proprio Cioffi. Nella difesa davanti a Perucchini mancherà ancora Pellizzari: possibile che venga data una chance a Pasini in luogo di Marenco per affiancare nella retroguardia Cella e Mondonico.

Arezzo-Ancona, i precedenti

Sfida numero 46 tra le due formazioni, con i biancorossi leggermente avanti nel bilancio complessivo - in virtù delle 15 vittorie (dodici delle quali ottenute in riva all’Adriatico) contro le 12 dei toscani – e otto gol in più fatti (54 contro 46). Il match di andata si concluse 3-0, a conferma di una tradizione negativa degli amaranto contro i dorici: Ancona infatti mai sconfitta negli ultimi nove incroci tutti disputati in LegaPro, e con la porta inviolata negli ultimi cinque che hanno portato tre pareggi e due vittorie.

Arezzo-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Arezzo-Ancona, in programma sabato 2 marzo al Comunale “Città di Arezzo” a partire dalle 18.30, e valevole per la ventinovesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 255 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Davide Gandino di Alessandria, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Pierpaolo Vitale di Salerno e Gian Marco Cardinali di Perugia. Quarto ufficiale: Francesco Aloise di Lodi.