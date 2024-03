Verso Arezzo-Ancona, mister Colavitto: «Servirà una prova di carattere»

Giorni scivolati via tra sedute di allenamento ed un faccia a faccia con la squadra, ed ora il countdown è terminato. L’Ancona fa visita all’Arezzo, consapevole della necessità di rattoppare il “buco” di punti venutosi a creare dopo la sanguinosa sconfitta casalinga col Rimini. «Noi scenderemo in campo con spirito di sempre che la squadra ha dimostrato – dice l’allenatore dei biancorossi, Gianluca Colavitto – al di là dei frame mentali e delle passività che ogni tanto ci sono. Affrontiamo una squadra che sta facendo bene in casa, non sarà facile ma pensiamo di averla preparata nei giusti modi. Dobbiamo entrare in campo e cercare di portare a casa il massimo, anche contro il Rimini c’erano tutte le condizioni per farlo poi è andata come è andata. In questo campionato affrontare il Cesena, la Fermana o l’Arezzo a noi non cambia nulla».

Il mister dei dorici parla dei giorni che hanno preceduto l’appuntamento in terra toscana, nei quali «ho visto molta applicazione e concentrazione in allenamento – dice il tecnico – e raramente ho dovuto essere un po’ più presente e alzare la voce. Penso di aver raggiunto gli obiettivi settimanali, poi come al solito sarà la partita a dire se abbiamo fatto bene o male. In settimana si abbiamo analizzato gli errori fatti durante la partita con il Rimini ma ci siamo soffermati anche sugli aspetti positivi, che vi assicuro sono stati tanti. Ci siamo anche confrontati tra di noi, ma credo che ciò che si dice all’interno dello spogliatoio debba rimanere lì dentro. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto quello che dovevamo dirci. Venivamo da tre risultati utili consecutivi e la squadra contro il Rimini è entrata in campo per fare il quarto e per ottenere l’intera posta in palio, come si è visto nel primo tempo».

Sulla formazione che scenderà in campo al Città di Arezzo, orfana di Pellizzari, Saco e Paolucci, il mister non si sbilancia, lasciando intendere però che ci potrebbero essere delle novità. «Pasini si è messo subito a disposizione – commenta Colavitto riferendosi alla new-entry nella rosa biancorossa, pescato del serbatoio degli svincolati – ma devo parlare con lui per capire se può cominciare dall’inizio o meno. Bisogna tener presente che è un ragazzo che è da un po’ che non fa partite vere, quindi non lo butterò nella mischia senza avere certezze da parte sua. Sapevamo della squalifica di Saco, mi dispiace per Paolucci che si è fatto male. Per quanto riguarda i loro sostituti, non ho dubbi sul fatto che chi giocherà farà la sua parte e dirà la sua. Cioffi? Può essere una buona arma a partita in corso, ma potrebbe partire anche dal 1’: secondo me contro il Rimini è stato uno dei migliori».