Marina a buon punto: convincente 2-1 al "Cardinaletti" contro la Jesina

Il Marina conferma le buone sensazioni emerse dopo la sfida contro l’Osimana, e si impone al “Cardinaletti” contro la Jesina. La squadra leoncella, al suo primo test di questo precampionato, è apparsa leggermente in ritardo rispetto alla formazione di Mariani, che in queste prime uscite ha dimostrato di aver trovato subito una convincente quadratura – frutto anche di un rosa largamente confermata – e di poter ambire ad un posto nelle prime file del prossimo campionato di Promozione.

Più convinta la partenza degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco ed a metà tempo sfiora la rete con Pierandrei il quale, imbeccato da Gagliardi, tenta il lob che Sansaro riesce a disinnescare smanacciando in corner. E’ il preludio alla rete del vantaggio, che giunge un minuto più tardi sul successivo corner: palla che esce dall’area e viene calciata da Gregorini, con la sfera che sbatte su Pesaresi sporcando la traiettoria e rendendola imprendibile per il portiere jesino. I padroni di casa reagiscono con efficacia ed alla mezz’ora riequilibrano la sfida: calcio di punizione di Marcucci e Pesaresi sul secondo palo è puntuale e deviare di testa la sfera alle spalle di Ricci.

Nella ripresa comincia il valzer dei cambi, ed il Marina riprende a premere. Al quarto d’ora il subentrato Pistola a metterci una pezza opponendosi bene a Catalani, imbeccato da Rossini al termine di un’insistita azione personale. Anche in questo caso, è l’antipasto dalla rete dei biancazzurri che giunge al 64’: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina è il chirurgico diagonale di Rossini a chiudere i conti ed a regalare il successo alla truppa di Giorgini, peraltro presentatasi all’appuntamento con alcune defezioni (Maiorano, Medici, Sabbatini, Frulla, Piermattei e Mancini con Gasparoni). Per la Jesina, prossimo appuntamento sabato 19 nel match contro il Fano, nello stesso pomeriggio il Marina sarà impegnata nel suo quarto test match di precampionato sul campo del Barbara.