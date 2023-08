Osimana-Marina, il "friendly-match" è nel segno di Titta-Gol

Affermazione di misura per l’Osimana nell’amichevole disputata contro il Marina. I giallorossi si impongono per 1-0 contro la compagine di mister Igor Giorgini al termine di un test in cui il tecnico di casa Stefano Senigagliesi ha tratto diverse indicazioni utili. Osimana che schiera il neo arrivato Gianluca Bugaro, fresco fresco di firma. Primi minuti vivaci con entrambe le squadre che si fronteggiano a viso aperto: Piergiacomi smanaccia in corner una conclusione insidiosa dalla distanza, mentre la conclusione di Mercanti viene intercettata dal portiere ospite all’ultimo. La svolta arriva al 21’ quando Titarelli svetta di testa e la palla carambola prima sul palo poi sull’incolpevole estremo difensore del Marina, ormai in caduta nel tentativo di intercettare la sfera.

Dopo l’1-0 i ritmi si abbassano nel corso del primo tempo, complice il gran caldo, anche se i giallorossi quando attaccano creano pericoli, come alla mezz’ora con Triana che supera il portiere ospite con un tocco sotto, sfiorando di poco il palo. Montante colpito al 41’ da Labriola che, in mischia, di testa supera Coacci ma il palo gli nega la gioia del gol. Il Marina cerca di farsi vedere con qualche conclusione dalla distanza e il primo tempo si chiude sull’1-0. Nella ripresa i tecnici mischiano le carte ed entrano i giocatori dalla panchina: tanti under in campo per l’Osimana mentre il Marina mette dentro anche alcuni senior. Gli ospiti prendono campo ma non riescono ad essere incisivi anche se con il passare dei minuti iniziano a farsi vedere: al 65’ Santarelli sventa una folata offensiva dei biancocelesti, mentre al 77’ è il palo a graziare l’estremo difensore giallorosso. All’81’ ancora Santarelli protagonista su Frulla, con un bel tuffo che mette la conclusione del numero 17 in corner. La retroguardia giallorossa resiste al pressing del Marina e l’amichevole si chiude sull’1-0.