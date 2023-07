Osimana al lavoro: in programma amichevoli con avversarie prestigiose

Il cammino che porterà l’Osimana a scattare dai blocchi del prossimo torneo di Eccellenza è cominciato. Primo giorno di lavoro al “Santilli”, sotto la guida dello staff tecnico capeggiato dal nuovo mister Stefano Senigagliesi, per cui l’inizio di questa stagione 2023/2024 in giallorosso porta in dote dei sentimenti speciali. «Ricominciare ogni anno è sempre un’emozione unica – spiega il mister – perché tutti coloro che ricoprono il mio ruolo sanno quali sensazioni si provano al momento di inaugurare la nuova stagione. Quest’anno a maggior ragione, perché mi sento una grande responsabilità addosso, come non mi era mai capitato: questa è la società del mio cuore, del mio paese, e posso fare solo quello che mi riesce meglio, ovvero dare tutto me stesso per la società e per le persone che la rappresentano».

«Innanzitutto servirà conoscere bene il gruppo, sotto tutti i punti di vista – prosegue l’allenatore della formazione giallorossa – che mi sembra comunque già molto coeso ma di cui dobbiamo analizzare le attitudini, specialmente sotto il profilo tecnico tattico. Più in generale questi primi giorni ci serviranno per comprendere appieno le caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione». Asticella posta parecchio in alto per quel che riguarda lo spessore delle avversarie dei test match: si comincia sabato 29 luglio sul campo della Recanatese alle 17.30, poi il 2 agosto trasferta a Cingoli, dove l’Osimana affronterà l’Ancona sempre alle 17,30. Stesso orario anche per l’amichevole casalinga del 9 agosto contro il Marina, quindi il 12 incontro al “Bianchelli” di Senigallia contro i padroni di casa della Vigor. «Per ciò che concerne il calendario delle amichevoli – conclide Senigagliesi – è stato strutturato in modo da affrontare partite di livello: la scelta va ricondotta alla necessità di sapere in modo chiaro quale sia la nostra forza non solo tecnica, ma anche sotto il profilo della tenuta mentale e fisica».