Tittarelli, prime parole in giallorosso: «All'Osimana entusiasmo ed ambizioni»

La notizia, già da tempo circolata negli ambienti del calcio dilettantistico, diventa ufficiale. Gabriele Tittarelli è un giocatore dell’Osimana. Colpo importante quello messo a segno dalla dirigenza, che si assicura il miglior realizzatore della scorsa stagione di Eccellenza, disputata dal bomber con la casacca della matricola Chiesanuova e conclusa con il ragguardevole bottino di 16 reti. Un biennio particolarmente produttivo, l’ultimo di Tittarelli, considerando anche i 18 centri del torneo 21/22 con la maglia della Maceratese: il migliore della sua carriera, a sorpassare come efficacia i ventiquattro mesi dal 2015 al 2017, quando era arrivato a 16 col Marina in Promozione ed a 15 nel successivo torneo di Eccellenza con il Fabriano Cerreto.

«Veramente già da diversi anni c’era stato un avvicinamento con la società – spiega il nuovo attaccante della compagine giallorossa – ma non si è mai presentata l’occasione di chiudere. Quest’anno invece ci siamo riusciti: sono contento perché arrivo in un ambiente pieno di entusiasmo, e in una squadra di livello la cui ossatura è stata confermata, e questa è sicuramente una buona notizia. Aspettative? Alte, senza dubbio la città merita un palcoscenico ancora più importante: da parte c’è la voglia di dare il massimo e dare un aiuto per raggiungere traguardi importanti».

Nel gruppo giallorosso, anche qualche...vecchia conoscenza, ovvero giocatori che hanno condiviso nel passato con Tittarelli lo spogliatoio. «Con Claudio Labriola ho giocato a Tolentino – commenta l’attaccante – anno in cui abbiamo vinto il campionato e di cui conservo ottimi ricordi. Con Bambozzi sono cresciuto in Ancona, mentre con Patrizi ci siamo affrontati diverse volte da avversari».