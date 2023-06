Quarto acquisto per l'Osimana: ingaggiato Christian Triana

Prosegue spedito il mercato in entrata per l’Osimana. Dopo gli ultimi innesti (Tittarelli, Borgese e Santarelli), arriva una nuova freccia per l’attacco di mister Stefano Senigagliesi. Infatti Christian Triana è un nuovo giocatore giallorosso, quarto colpo in entrata per la squadra che il prossimo anno si riconfermarsi come una delle protagoniste nel campionato di Eccellenza.

Classe 1998, nato in Colombia dove ha mosso i primi passi nel panorama calcistico dello stato sudamericano fino ad arrivare nella terza serie, Triana è un guizzante esterno offensivo che nelle ultime due stagioni ha militato nelle fila del Valdichienti Ponte, andando spesso e volentieri a rete, 9 realizzazioni nell’ultima annata sportiva. Un altro elemento di spicco che si innesta in un organico assai competitivo in vista del prossimo torneo.

«Ringrazio la società e lo staff tecnico per la fiducia – commenta il neo giallorosso – ed ho deciso di sposare questo progetto perché l’Osimana è una società seria. Conoscevo un po’ il mister, sono contento di essere qui e le prime impressioni sono sicuramente positive. Ci attende un campionato tosto, con squadre che si stanno attrezzando bene. Comunque sono arrivato qui per dare il meglio di me e tutti insieme cercheremo di arrivare più in alto possibile».