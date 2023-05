L'Osimana ricomincia da Buonaventura e Pasquini

Entra già nel vivo il mercato dell’Osimana. Dopo l’annuncio dell’osimano Stefano Senigagliesi, il quale assumerà la guida tecnica della formazione giallorossa al posto di mister Mobili, la dirigenza ha comunicato che l’organico a disposizione dello staff tecnico per il campionato di Eccellenza 2023/2024 potrà ancora contare su Alex Buonaventura ed Alessio Pasquini. Buonaventura, classe 1986, ha confermato il suo talento e la sua qualità anche nell’ultima annata sportiva, timbrando ben sette volte il cartellino e dispensando giocate e assist di qualità ai compagni. Un primo tassello sicuramente di spessore per l’Osimana che verrà, grazie anche al suo carisma in mezzo al campo. Per Alex sarà la terza annata sportiva in casacca giallorossa, dopo una carriera lunga e produttiva che lo ha visto, in passato, timbrare 36 reti nel triennio a Civitanova in Serie D, categoria nella quale è salito in doppia cifra anche con la casacca dell’Imolese e con quella del Rimini, squadra con cui ha sfiorato il tetto dei 50 centri in poco meno di sessanta presenze .

L’altra riconferma, anche questa nel pacchetto avanzato, è quella di Alessio Pasquini. Tanta la voglia di rivincita dell’esterno offensivo giallorosso, cresciuto calcisticamente parlando nelle fila della Recanatese: un brutto infortunio patito nella sfida contro l’Atletico Ascoli lo ha costretto ad un prolungato stop. Arrivato a fine 2017 ad Osimo, Pasquini ha messo in mostra le sue qualità negli scorsi campionati disputati dai “senza testa” in Promozione e quindi in Eccellenza. Doti che saranno indubbiamente utili a mister Senigagliesi nella prossima stagione, che vedrà l’Osimana nuovamente tra le protagoniste annunciate del principale campionato regionale marchigiano.