Per la Jesina un tris di volti nuovi: in biancorosso Imperatrice, Marcucci e Brega

La dirigenza della Jesina cala un tris di volti nuovi andando a rimpolpare la rosa a disposizione di mister Strappini. Si comincia con Mirko Imperatrice, esterno offensivo nato a Napoli nel 1995, che ha giocato sia in Eccellenza che in D con squadre specialmente del Veneto (cresciuto nel settore giovanile del Virtusvecomp Verona e poi Mezzocorona, Bardolino e Garda), ma anche nelle Marche con il Folgore Veregra, poi in Umbria con Mori Santo Stefano e Foligno, e infine Calabria a Scalea. Nell'ultima stagione ha segnato complessivamente 9 reti fornendo anche numerosi assist, caratteristica che lo rende un elemento completo, abile sia nella finalizzazione che nell’assistenza ai compagni.

Sono invece “Made in Marche” le altre due pedine inserite nello scacchiere biancorosso: il primo è Lorenzo Marcucci, attaccante ventenne che proviene dalla Vigor Senigallia. Venticinque le convocazioni la scorsa stagione di Serie D con la squadra rossoblù, con 16 presenze (una delle quali dal primo minuto) e 356 minuti in campo. Nicolò Brega è invece un difensore classe 2000 che ha già alle spalle diversi campionati di Eccellenza con Biagio Nazzaro e Atletico Porto Sant'Elpidio. Lo scorso ottobre ha subito un brutto infortunio, ma si è ripreso ed è pronto per l'inizio della preparazione estiva che avverrà a fine mese.