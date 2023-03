Profili, debutto amaro. L'inarrestabile Montecchio passa grazie a Rossi

Debutto amaro per Andrea Profili, neo tecnico dell’Ilario Lorenzini. Test non completamente attendibile, visto che a presentarsi al Comunale di Barbara era la capolista Montecchio, 32 punti in dodici match esterni e sempre vincente in trasferta in questo 2023. La squadra pesarese si comporta da perfetta leader del girone, ottenendo il massimo risultato col minimo sforzo e mantenendo così il vantaggio di tredici punti sulle dirette inseguitrici. I gialloblù non sfigurano al cospetto di quella che ormai da considerare come la vincitrice del campionato, ma la combinazione di risultati scaturita da questo venticinquesimo turno allontana la zona tranquillità, che ora dista cinque lunghezze.

Si comincia col Montecchio a fare la partita, ma è il Barbara a concludere per la prima volta verso la porta avversaria, con Morsucci il cui tiro sfiora il palo. Pronta la risposta del K-Sport, che al 13’ obbliga Minardi al miracolo sul tentativo pericolosissimo di Sartori. Nel finale di tempo ancora padroni di casa a proiettarsi in avanti con Tiriboco, il quale al 36’ dal limite trova la pronta risposta di Celato, mentre il Montecchio si fa vivo direttamente su corner con Minardi bravo a non farsi sorprendere. Al rientro in campo dopo l’intervallo ancora Montecchio minaccioso con Rossi, che in acrobazia trova nuovamente un attento Minardi sulla sua strada. Ma l’estremo difensore dell’Ilario Lorenzini non può nulla sulla girata che al 67’ sblocca il punteggio e porta avanti i biancorossi. Generosa la reazione del Barbara: al 70’ Giuliani non arriva per poco alla deviazione vincente, al 73’Cardinali calcia fuori di poco quindi al minuto 83’ la palla buona è per Morsucci ma la difesa pesarese respinge. L’ultimo assalto sembra quello buono, ma sul bel tiro dal limite di Morsucci, è bravo Celato che salva l’1-0 e permette al K-Sport di esultare ancora una volta.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI-K SPORT MONTECCHIO 0-1 (0-0 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Paradisi (84’ Nacciariti), Tiriboco, Morsucci, Zigrossi, Gregorini, Rossini (65’ Giuliani), Cardinali, Sabbatini, Brunori, Mancini (77’ Fronzi). All. Profili

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Pizzagalli, Baruffi, Paoli, Bellucci (87’ Fontana), Passeri, Baldelli (63’ Bastianoni), Dominici, Sartori, Rossi (81’ Ferrini), Vegliò (63’ Mazzari). All. Lilli

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Beldomenico (Jesi), Zela (AN)

RETE: 67’ Rossi