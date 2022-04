Barbara e Filottranese, tre punti sul piatto per riprendere la corsa

Ritorna in campo la Filottranese sabato alle 16 allo Stadio Comunale di Barbara, nella partita contro l’Ilario Lorenzini, gara importante ai fini della classifica. I biancorossi arrivano a questo incontro dopo la prima sconfitta in casa in questo 2022 contro la Fermignanese, un match avvincente caratterizzato da molte occasioni da ambo le parti. Importante in questa settimana è sarà mantenere alta la concentrazione per centrare l’obiettivo di evitare i play-out e ottenere la salvezza diretta, in una classifica che però resta estremamente compatta e che pertanto lascia spazio ad una lotta ancora apertissima.

«La sconfitta contro la Fermignanese è stata una sconfitta immeritata - ammette Marco Giuliodori, allenatore della Filottranese - in quanto nel primo tempo siamo partiti molto bene creando varie occasioni e ottenendo un giusto vantaggio: mi dispiace per gli ultimi minuti della prima frazione di gioco dove la squadra avversaria ha preso campo e su una sfortunata palla inattiva ha conquistato un calcio di rigore che ha riaperto la partita. Nel secondo tempo siamo partiti bene ed entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto con molte occasioni. Si sono evidenziati i giocatori che sapevamo che potevano metterci in difficoltà, però sono felice che la squadra abbia dimostrato carattere ed abbia continuato a giocare. Siamo stati colpiti da una palla inattiva che ha portato in vantaggio l’avversario e poi in seguito, su un’ingenuità difensiva, siamo finiti sul 3-1. Sono soddisfatto della reazione dei miei ragazzi, che hanno risposto bene e siamo riusciti ad accorciare le distanze. Ed abbiamo avuto al termine della gara importanti occasioni sulla linea della porta, ma il bello del calcio è anche questo».

Al cospetto della Filottranese c’è un Ilario Lorenzini Barbara reduce da due battute d’arresto consecutive sui campi del Valfoglia e del Gabicce Gradara, e intenzionata a colmare il gap che la separa da una zona play-off dove ha stazionato per buona parte del torneo.

«Da qui in avanti saranno tutti incontri importanti - prosegue Giuliodori – e nel prossimo match incontreremo una squadra forte che sta lottando per entrare tra le prime cinque del campionato. Conosciamo la forza dell’avversario, con un gruppo di qualità, per questo bisogna essere bravi a ricaricare le pile sotto ogni aspetto ed andare sul campo ospite concentrati, per giocare la nostra partita e conquistare punti».